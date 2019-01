Frauenhandball Siegloses Schlusslicht kommt

Bietigheim-Bissingen / bz

Am zwölften Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) gastiert der Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt an diesem Mittwoch bei der SG BBM Bietigheim. Spielbeginn in der Sporthalle am Viadukt ist um 20 Uhr. Die in der Liga noch sieglosen Wildcats feierten zuletzt mit ihrem Sieg im DHB-Pokal Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen einen Sensationserfolg und zogen überraschend ins Olymp Final Four ein.

Für die SG BBM Bietigheim ist das Aufeinandertreffen mit dem Team von Trainerin Tanja Logvin die erste Bundesligapartie im neuen Jahr. 2019 absolvierte das Team von Cheftrainer Martin Albertsen bereits zwei Spiele im Europapokal, die beide gewonnen wurden, sowie das spannende DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den Buxtehuder SV, in dem sich der deutsche Vizemeister mit 24:22 durchsetzte. Dadurch zog der Meister von 2017 zum dritten Mal in Folge ins Pokal-Endturnier ein, welches am 25. und 26. Mai in der Stuttgarter Porsche-Arena ausgetragen wird. Neben dem kommenden Gegner der SG BBM komplettieren die TuS Metzingen und der Thüringer HC das Final Four.

In der Liga agierten die Wildcats aus Halle, ganz im Gegensatz zum Pokal, bisher glücklos. Sie zeigten aber sehr gute Ansätze und hätten durchaus in der ein oder anderen Begegnung als Sieger von der Platte gehen können. Wie es geht zeigten sie schließlich im Pokal. Vom Tabellenplatz dürfen sich die SG-Ladies deshalb nicht täuschen lassen. Dass die Wildcats Krallen zeigen und zubeißen können, weiß man spätestens seit dem vergangenen Wochenende. Und der Aufsteiger wird nun natürlich auch mit breiter Brust nach Bietigheim reisen.

SG-Trainer Martin Albertsen warnt deshalb auch vor der jungen Truppe aus Sachsen-Anhalt. „Halle-Neustadt hat in den meisten Partien gut gespielt und am Ende unglücklich verloren. Irgendwann werden sie auch in der Liga gewinnen, da bin ich mir sicher. Ich möchte aber nicht, dass dies gegen uns der Fall ist. Wir werden uns wie gegen jeden anderen Gegner maximal vorbereiten“, so der Bietigheimer Trainer.

Obwohl es seine Spielerinnen nach der EM und den vielen englischen Wochen in letzter Zeit eventuell nötig hätten, wird Albertsen keine seiuner Akteurinnen komplett schonen können. Dazu ist der Kader nach den langfristigen Verletzungen von Kim Naidzinavicius und Daniela Gustin zu dünn. Er wird aber bei entsprechendem Spielstand dann doch der einen oder anderen Spielerin etwas Erholung gönnen. Das muss sich die Mannschaft aber erarbeiten. Eine grundsätzliche Rotation wie teilweise im Fußball kann es nicht geben.