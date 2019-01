Tischtennis Sieg zum Rückrundenstart

Völklingen / mg

In einer packenden Begegnung besiegen die Regionalligamänner des TTC Bietigheim-Bissingen den TTC Wehrden im ersten Rückrundenspiel mit 9:5. „Erst sah alles nach einem klaren Sieg für uns aus, aber am Ende war es nochmal ganz schön eng“, blickte TTC-Coach Andreas Kienle auf das Spiel im Saarland zurück.

Wie gewohnt gingen die Bietigheimer mit einer 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln in die Einzelspiele. Mats Sandell/Pekka Pelz besiegten Patrik Juhasz/Oliver Keiling in vier Sätzen, während Nick Rütter/Tom Mayer in fünf Sätzen gegen Arnoldas Domeika/Jan-Philipp Becker siegreich waren. Diese Führung glichen die Saarländer zunächst durch einen glatten 3:0-Erfolg von Christopher Simonis gegen Pelz aus, ehe das TTC-Sextett mit drei Siegen am Stück auf 5:2 davonzog. Dabei siegte Sandell mit 3:1 gegen Lukas Kurfer. Dazu besiegte Pedro Osiro Shinohara seinen Kontrahenten Domeika in einer packenden Fünfsatzpartie und Rütter überraschend in vier Sätzen gegen Juhasz. Eine Punkteteilung im hinteren Paarkreuz, durch einen 3:1-Sieg von Mayer gegen Becker, bei einer 0:3-Niederlage von Michael Engelhardt gegen Keiling, bedeutete den 6:3-Halbzeitstand zu Gunsten der Bietigheimer.

Die Führung bauten Sandell und Pelz durch zwei erneute Fünfsatzsiege im Spitzenpaarkreuz gegen Simonis und Kurfer auf 8:3 aus. Als alles nach einem schnellen Ende aussah, schlugen die Gastgeber zurück. Zunächst besiegte Juhasz den TTC-Youngster Shinohara in vier Sätzen, ehe sich Rütter ebenfalls in vier Sätzen dem Litauer Domeika geschlagen geben musste. Mayer, rang schließlich in einem schwer umkämpften Spiel Keiling in vier Sätzen nieder und holte damit den entscheidenden Punkt zum 9:5-Sieg.

„Die beiden Niederlagen im mittleren Paarkreuz haben das Ganze nochmals, aus unserer Sicht unnötig, spannend gemacht“ blickte Sandell auf den Spielverlauf zurück. „Am Ende ist es aber ein verdienter Auswärtssieg, wenn auch die Wehrdener gezeigt haben, dass sie im Abstiegskampf noch am Leben sind“ so der Bietigheimer Spitzenspieler weiter.