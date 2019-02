Eishockey Sieg und Niederlage für den Nachwuchs

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Eishockey-Cracks der U20 und der U17 des SC Bietigheim-Bissingen holte am Wochenende jeweils einen Sieg und eine Niederlage.

Die U20 traf sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Lindau auf den EV Ravensburg, den direkten Konkurrenten um die Tabellenspitze in der Division 3 der Deutschen Nachwuchsliga. Im ersten Spiel musste sich das Team von Trainer Rudi Tomas mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben, nachdem man zehn Minuten vor Schluss noch mit 5:3 in Führung lag. „Wenn wir Fünf-gegen-Fünf spielen, sind wir die klar bessere Mannschaft. Leider waren einige unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen dabei“, erklärte der Trainer. Im zweiten Spiel musste die Mannschaft einige Ausfälle verkraften, war aber trotzdem die bessere Mannschaft und feierte am Ende einen verdienten 6:4-Auswärtssieg. Damit ist die Steelers U20 weiterhin Tabellenführer. Im direkten Vergleich müssen die Youngsters aus Bietigheim aber auf Schützenhilfe hoffen.

Bei der U17 startete am Wochenende die Qualifikationsrunde der U17 Bundesliga mit zwei Heimspielen. Zunächst trafen die Bietigheimer auf den ERC Ingolstadt. Nach tollem Kampf und zwischenzeitlicher Führung unterlag die Steelers-U17 mit 5:8. Am Sonntag belohnte sich die Mannschaft für eine leidenschaftliche Leistung mit einem 2:0-Erfolg gegen Schwenningen.