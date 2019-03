Aus Bradley Gratton, dem kanadischen Trainer der Dresdner Eislöwen, war am späten Dienstagabend bei der Pressekonferenz nach Spiel fünf wenig herauszukitzeln. Was seine Mannschaft ändern müsse, um im Playoff-Viertelfinale der DEL2 gegen die Bietigheim Steelers noch die Wende herbeizuführen, wurde er gefragt. „Tore schießen“, stellte Gratton mürrisch fest.

Genau dies fiel den Eishockey- Cracks aus Sachsen in den vergangenen beiden Partien schwer. Die Steelers-Abwehr ließ bei den Bietigheimer 4:0- und 4:1-Erfolgen in 120 Spielminuten nur einen Gegentreffer zu. Nun liegt der Titelverteidiger in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 vorne und hat alle Trümpfe in der Hand. Mit einem weiteren Sieg würde das Team aus dem Ellental an diesem Freitag (19.30 Uhr) die gastgebenden Eislöwen bereits in die Sommerpause schicken. Sollte Bietigheim den ersten „Matchpuck“ an der Elbe vergeben, kommt es am Sonntag (17 Uhr) in der EgeTrans- Arena zu einem entscheidenden siebten Aufeinandertreffen. Der etwaige Halbfinalgegner Ravensburg Towerstars kann sich dagegen bereits seit dem vergangenen Sonntag ausruhen. Denn die Oberschwaben haben in ihrer Serie den EC Bad Nauheim glatt mit 4:0 Siegen eliminiert.

„Die Serie ist noch nicht vorbei. Wir müssen konzentriert bleiben und unser Spiel spielen“, sagt Steelers-Coach Hugo Boisvert mit Blick auf das sechste Kräftemessen. Er rechnet mit einem aggressiven und hochmotivierten Gegner: „Die Eislöwen werden um ihr Leben und ihre letzte Chance kämpfen und alles geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Tatsächlich gibt man sich im Dresdner Lager vor dem Showdown in der 4412 Zuschauer fassenden Energie-Verbund- Arena kämpferisch. „Am Freitag müssen wir Bietigheim wieder unser Spiel aufzwingen. Wir haben noch ein Leben – und das müssen wir jetzt nutzen. Ohne Wenn und Aber“, sagte Kapitän und Stürmer Thomas Pielmeier dem Fachblatt „Eishockey News“.

Paradesturm fehlt Spritzigkeit

Der eine oder andere Eislöwen- Profi macht inzwischen allerdings einen ziemlich platten Eindruck. Es scheint, als ob die vergangenen Wochen ihren Tribut fordern. Die drei Pre-Playoff-Duelle gegen Heilbronn eingerechnet, hat Dresden in 19 Tagen acht Partien absolviert – ein Hammerprogramm. Gerade dem Paradesturm um Topscorer Jordan Knackstedt, der besonders viel Eiszeit erhält, fehlte es zuletzt an Spritzigkeit und Durchsetzungskraft.

Ein weiterer Faktor ist, dass den Sachsen gegen das Unterzahlspiel der Steelers bisher nur herzlich wenig einfällt. Bei 26 Powerplays bekam Dresden nur ein Tor zustande, was eine grottenschlechte Erfolgsquote von nicht einmal vier Prozent bedeutet. Zum Vergleich: Die Steelers erzielten bei ihren 26 Anläufen sieben Überzahltore (27 Prozent Trefferquote). An der Dresdner Torflaute hat Ilya Sharipov einen besonders großen Anteil. „In den Playoffs brauchst du einen heißen Torhüter, und ,Shari’ ist gerade sehr heiß. Er hält zurzeit auf einem anderen Niveau“, lobt Boisvert den 24-jährigen Schlussmann, der unbestätigten Berichten zufolge nach dieser Saison zu den Schwenninger Wild Wings in die DEL wechseln wird – als Ersatzmann für den früheren Bietigheimer Dustin Strahlmeier.

Was die Personalsituation anbelangt, gibt sich Boisvert – wie zu Playoff-Zeiten in der Szene üblich – einmal mehr bedeckt. Der 43-jährige Deutsch-Kanadier deutet nur vage an, dass ihm zumindest ein Akteur aus dem zuletzt verletzt fehlenden Trio Nikolai Goc, Norman Hauner und Tyler McNeely möglicherweise wieder zur Verfügung steht. Mit dem Ausfall der Leistungsträger geht Boisvert freilich pragmatisch um: „Ich will nicht über verletzte Spieler jammern, Dresden hat schließlich auch Verletzte.“