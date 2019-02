Ludwigsburg SGi schießt um den Titel

Ludwigsburg / ae

Die Maspernhalle in Paderborn ist am Wochenende der Austragungsort für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften mit dem Luftgewehr und der Luftpistole. Mit den Luftpistolenschützen der SGi Ludwigsburg hat sich auch das Aushängeschild aus dem Kreis für den Showdown um den DM-Titel qualifiziert. Das Team aus der Barockstadt trifft an diesem Samstag (12.30 Uhr) im Viertelfinale auf die Sportschützen Raesfelden. Sollten sich die Ludwigsburger durchsetzen, geht es um 18 Uhr gegen den Sieger der Paarung SV Kelheim-Gmünd gegen SV 1935 Kriftel. Das Finale steigt am Sonntag um 12 Uhr, das Duell um den dritten Rang beginnt um 10 Uhr.