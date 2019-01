Sportschießen SGi Ludwigsburg als Zweiter ins Finale

Jan Simecek

Spannend war der Kampf um den Einzug ins Bundesliga-Finale der Luftpistolen-Schützen. Nach einer hauchdünnen 2:3-Niederlage im ersten Wettkampf gegen Tabellenführer Waldkirch musste die Schützengilde (SGi) Ludwigsburg gegen den ESV Weil am Rhein gewinnen, sonst hätten bei Punktgleichheit sogar noch die Einzelpunkte entschieden. Dank Erfolgen in den Top-Paarungen durch Florian Brunner, Kevin Venta und Celine Goberville gelang den Ludwigsburgern dieser Sieg. Die Niederlagen in den hinteren Paarungen waren da zu verschmerzen.

Im ersten Wettkampf gegen Waldkirch hätte die SGi mit einem Erfolg selbst die Spitze übernehmen können. Doch vor rund 200 Zuschauern, die mit Rätschen teilweise für infernalischen Lärm sorgten, hatte vor allem Spitzenschütze Florian Brunner nicht den besten Tag erwischt. Nur 379 Ringe standen für ihn am Ende zu Buche. In Normalform hätte er gegen Alexander Kindig, der auch nur 383 Ringe schoss, sicherlich eine gute Chance gehabt.

Am ärgerlichsten für die Ludwigsburger war jedoch das Duell auf Position zwei, in dem Kevin Venta gegen die Polin Klaudia Bres lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. Doch ausgerechnet bei den letzten Schüssen ging ihm die Luft aus. Vor dem allerletzten Schuss hätte er mit einem Zehner immerhin noch ein Unentschieden erreichen können. Ein Stechschuss hätte dann entschieden. Doch Venta traf weit links oben nur in die Acht. Noch spannender war das Duell zwischen Julia Hochmuth und Susanne Roß, in dem Hochmuth sogar nur mit einem Ring unterlag.

Am Ende wurde aber doch noch alles gut. Die Ludwigsburger gewannen die zweite Partie gegen Weil am Rhein mit 3:2 und sicherten sich den zweiten Platz, den sie schon vor dem Wochenende eingenommen hatten. Wobei sich Brunner mit 381:380 ins Ziel zitterte. Dafür unterlagen Hochmuth und Rene Potteck denkbar knapp mit jeweils zwei Ringen. Dadurch vermeidet die SGi am 2. und 3. März beim Finale in Paderborn ein sofortiges Duell mit den beiden besten Teams aus dem Norden, SV Kriftel und Braunschweiger SG.