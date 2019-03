Handball SG verlässt Hauptstadt mit „gutem Gefühl“

Weltmeister „Mimi“ Kraus bleibt zu Hause

Bietigheims neuer Star Michael Kraus hatte die Busfahrt am Mittwoch an die Spree erst gar nicht mitgemacht – der Weltmeister von 2007 kurierte in der Heimat einen Bluterguss im Kniegelenk aus. Der 35-jährige Spielmacher der SG BBM hatte am vergangenen Sonntag im Kellerduell gegen Ludwigshafen einen Schlag abbekommen. Geschäftsführer Bastian Spahlinger hofft, dass Kraus bereits Ende nächster Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt – und gibt Entwarnung für das Derby am 17. März gegen „Mimis“ Ex-Klub TVB 1898 Stuttgart: „Da ist er wieder dabei.“ ae