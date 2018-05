Jugendhandball SG-Talente verpassen DM-Titel

Kerken / Andreas Eberle

Der Traum vom Titel ist geplatzt. Die B-Jugend-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim hatten beim Final Four in Kerken (Nordrhein-Westfalen) wie am Tag zuvor schon die Bundesliga-Profis des Vereins gegen Borussia Dortmund das Nachsehen. Sie verloren am Sonntag das Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den Nachwuchs aus Westfalen mit 16:23 (9:11). Damit mussten sich die Schützlinge der beiden Trainer Bianca Dinkel und Cornelius Väth mit der Vizemeisterschaft begnügen – eine weitere Parallele zur ersten Frauen-Mannschaft. Dritter wurde der gastgebende TV Aldekerk, der den HC Leipzig im kleinen Finale mit 20:16 bezwang.

Im Halbfinale hatten sich die Bietigheimerinnen am Samstag gegen den Außenseiter aus Aldekerk locker mit 25:17 (13:7) durchgesetzt. Die erfolgreichste Werferin war dabei das Rückraum-Talent Ann Kynast mit acht Toren. Das zweite Halbfinale entschied Dortmund gegen Leipzig souverän mit 27:18 (12:5) für sich.

Das Endspiel begann für die SG BBM vielversprechend. Mit 7:6 (12.) lag das Team aus dem Enztal vorne. Doch danach lief nicht mehr viel zusammen, und die Borussia nutzte die Schwächephase des Gegners zu einem 14:3-Lauf und einer 20:10-Führung nach 38 Minuten. Die Partie war entschieden. Mehr als etwas Ergebniskosmetik zum 16:23-Endstand war für die Bietigheimerinnen nicht mehr drin. Beste SG-Torschützin im Finale war erneut DHB-Kaderspielerin Kynast mit fünf Treffern, darunter zwei verwandelten Siebenmetern. Beim BVB ragten Hannah Kriese (8/2) und Mariel Wulf (6/1) heraus.

Die Dortmunderinnen können am Wochenende auch noch den A-Jugend-Titel gewinnen: Im Final Four treffen sie am Samstag im Halbfinale auf den Gastgeber Buxtehuder SV. Im zweiten Duell stehen sich der Bietigheim-Bezwinger Bayer 04 Leverkusen und die HSG Blomberg-Lippe gegenüber.