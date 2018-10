Handball SG schnuppert am ersten Auswärtssieg

Solingen / Sascha Staat

Selten trifft es zu, dass man bereits in den ersten Minuten ein Handballspiel verliert. Dass es trotzdem möglich ist, zeigte die SG BBM Bietigheim am späten Sonntagnachmittag in ihrer Bundesliga-Partie beim Bergischen HC. Trotz einer über weite Phasen starken Vorstellung reichte es für die Mannschaft von Trainer Ralf Bader nicht für die ersten Punkten in fremder Halle. Am Ende setzte es im Aufsteigerduell eine 23:26-Pleite.

Die Gäste fanden schwer in die Partie. In der Offensive war gegen die BHC-Deckung kaum ein Durchkommen. Im ersten Angriff wurde die Bader-Sieben gleich mehrfach geblockt – symptomatisch für die Anfangsphase. Die Hausherren ließen sich nicht lumpen, gingen schnell mit 3:0 in Führung, und schon nach gut viereinhalb Minuten war Bader zu seiner ersten Auszeit gezwungen. „Ich habe erstmal versucht, meine Jungs zu beruhigen“, sagte der Bietigheimer Übnugsleiter im Anschluss. „Es war schließlich noch lange zu spielen.“

Torhüter Ebner hält SG im Spiel

Einzig Torhüter Domenico Ebner war von Beginn an hellwach und verhinderte Schlimmeres. Aber auch sein Gegenüber Christopher Rudeck wusste sich auszuzeichnen. So dauerte es bis zur elften Minute, ehe Patrick Rentschler den ersten SG-Treffer markierte. Bader stellte früh um und ersetzte im halbrechten Rückraum Max Emanuel durch Dominik Claus. Allein, es tat sich wenig. Die Defensive der Löwen machte dem Angriff um Mittelmann Jonas Link große Probleme. Aber in der Folge fehlte den Gastgebern etwas die Konzentration im Abschluss, und daraus schlug die SG BBM Profit. Insbesondere die Tore von Kapitän Rentschler brachten die Bietigheimer wieder ins Spiel.

Überhaupt trat der Aufsteiger plötzlich selbstbewusster auf. Verantwortlich dafür war der zweite Anzug im Rückraum. Valentin Schmidt zog als Spielmacher die Fäden, mit Patrick Weber und dem bereits erwähn-ten Claus an seiner Seite. Außerdem verlieh Youngster Nikola Vlahovic der Abwehr deutlich mehr Stabilität. In Unterzahl war es dann Haller, der seinen Farben kurz vor der Pause (28.) den ersten Gleichstand (11:11) seit der zweiten Minute besorgte. Die Nervosität war dem BHC, der durch Rechtsaußen Arnor Gunnarsson noch einen Treffer vor dem Seitenwechsel erzielen konnte, zu diesem Zeitpunkt anzumerken.

Erste Führung nach der Pause

Anders als im ersten Durchgang wurde der Start in die zweite Hälfte nicht verschlafen. Noch in Unterzahl entschärfte Ebner eine Großchance der Truppe von Sebastian Hinze, es folgte eine weitere Parade und ein erfolgreicher Tempogegenstoß von Rent-schler. Urplötzlich – und zum Erstaunen der Zuschauer – lag der Außenseiter beim 13:12 erstmals in Front (33.). Als dann Jerome Müller bei einem Strafwurf in Person von Gunnarsson, einem der besten Siebenmeter-Schützen der Bundesliga den Zahn zog (34.), schien die Partie endgültig zu kippen. Kurz zuvor hatte Rentschler die erste Führung für sein Team erzielt.

„Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft“, kommentierte Bader die famose Aufholjagd nach dem katastrophalen Beginn. Zwei Zeitstrafen gegen Michael Oehler konnten später relativ schadlos überstanden werden. Doch dann hakte es wieder in der Offensive und der BHC konnte sein gefürchtetes Tempospiel aufziehen, wobei es dennoch ausgeglichen in die Schlussphase ging. Es häuften sich jedoch kleinere Fehler, und es folgte ein 4:1-Lauf der Bergischen Löwen, die nach dem 22:22 (57.) mit ihrer Klasse einen hart erkämpften Heimsieg einfuhren.