Frauenhandball SG-Frauen wollen weiter in der Champions League punkten

Für die Frauen der SG BBM Bietigheim steht an diesem Sonntag bereits das nächste Heimspiel in der Champions League der European Handball Federation (EHF) an. Mit dem ungarischen Topteam FTC Rail-Cargo Hungaria aus Budapest empfängt der deutsche Vizemeister um 17 Uhr einen Final-Four-Anwärter in der MHP Arena Ludwigsburg.

Nach dem gelungenen 27:27-Auftakt im norwegischen Kristiansand und dem furiosen 30:28-Sieg gegen den Titelkandidaten CSM Bucuresti stehen die Bietigheimerinnen verdient an der Tabellenspitze in der starken Gruppe D. Das nächste europäische Schwergewicht wartet jedoch bereits am Sonntag mit dem FTC Rail-Cargo Hungaria.

Das ehemalige Team der Neu-Bietigheimerin Laura van der Heijden spielt seit Jahren in der europäischen Königsklasse eine tragende Rolle und zog in den vergangenen drei Jahren jeweils in das Viertelfinale ein. Nun hat das Team von Trainer Gabor Elek das Final-Four-Turnier als erklärtes Saisonziel auserkoren. Damit dies gelingt, wurde das ohnehin hervorragend besetzte Team um Kapitänin Aniko Kovacsis vor der Saison nochmals gezielt verstärkt. In den bisherigen beiden Champions-League-Spielen verlor man gegen CSM Bucuresti auswärts mit 31:36. Die Vipers aus Kristiansand bezwang man hingegen in letzter Minute daheim mit 27:26.

In der Vorbereitung zur laufenden Saison trafen beide Teams bereits in Budapest aufeinander und die Bietigheimerinnen zogen knapp mit 21:22 den Kürzeren. Dafür zeigten die SG-Frauen beim Sieg gegen CSM Bukarest vor mehr als 2000 begeisterten Zuschauern in der MHP Arena Handball vom Feinsten. Sie verbuchten zurecht die wichtigen Punkte auf ihrem Konto. Daran möchte das Team um die elffache Torschützin, SG-Kapitänin Kim Naidzinavicius, gerne anknüpfen. Wohl wissend, dass dafür wieder Höchstleistungen abgerufen werden müssen.

SG-Cheftrainer Martin Albertsen sieht eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommen. „FTC hat eine sehr gute Mannschaft mit vielen Weltklassespielerinnen. Jede Position ist doppelt mit gleichwertigen Leistungsträgern besetzt“, analysiert der SG-Coach den gegnerischen Kader. Aber er blickt auch noch einmal auf das knapp verlorene Vorbereitungsspiel zurück. „Wir haben in der Vorbereitung gegen sie gespielt und kennen daher ihre Stärken. Aber wir kennen auch unsere eigenen Fähigkeiten, und wenn wir die voll ausspielen, ist alles möglich“, so Albertsen. Wie so oft macht er aber auch auf Understatement mit der Aussage „Dennoch sind wir der Außenseiter in dieser Partie.“