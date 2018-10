Frauenhandball SG-Frauen patzen gegen Budapest

Ludwigsburg / sim

Nach dem überraschenden Sieg gegen Topfavorit Bukarest in der Champions League und dem Arbeitssieg gegen Bensheim/Auerbach in der Bundesliga haben die Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim ihre erste Pflichtspiel-Niederlage in der laufenden Saison kassiert. Gegen FTC-Rail Cargo Hungaria aus Budapest unterlag das oft verzagt wirkende Team von Martin Albertsen am Sonntag in der MHP-Arena trotz 14:13-Pausenführung mit 25:28.

Budapest ist nicht Bensheim/Auerbach. Das lernte die SG schmerzhaft in den ersten Minuten des Champions-League-Gruppenspiels gegen Budapest. Schwache Abspiele wurden gnadenlos bestraft. Über 0:2 stand es nach fünfeinhalb Minuten 2:5, und man musste befürchten, dass die Gastgeberinnen untergehen würden. SG-Trainer Martin Albertsen blieb nichts anderes übrig, als eine ganz frühe Auszeit zu nehmen. „Ich muss schauen, was ich da falsch gemacht habe“, suchte der Coach den Fehler für den schwachen Start bei sich selbst.

Nach der Auszeit wurde es tatsächlich schlagartig besser. Hinten hielt Nationaltorhüterin Dinah Eckerle mit drei Paraden ihren Kasten sauber, vorne drehten Angela Malestein und Laura van der Heijden mit vier unbeantworteten Treffern das Ergebnis. Nun sah sich Gästetrainer Gabor Elek gezwungen, nach knapp zehn Minuten seine erste Auszeit zu nehmen. Doch die änderte zunächst nichts am Spielverlauf – auch weil die Ungarinnen Pech hatten. Nerea Pena Abaurrea traf bei zwei aufeinanderfolgenden Angriffen die Latte. Van der Heijden und Spielführerin Kim Naidzinavicius nutzten die Gelegenheit, um die Führung auf 8:5 auszubauen. Aber Budapest kämpfte und kam wieder auf 8:9 heran, ehe Antje Lauenroth mit ihrem einzigen Treffer auf 10:8 stellte.

Dann gelang Elek ein echter Coup. Er tauschte Torhüterin Blanka Biro, die auch eine mögliche leichte Verletzung an den Spielfeldrand signalisiert hatte, gegen Zsofi Szemerey. Die führte sich bei gleich vier Angriffen in Folge mit gelungenen Abwehraktionen ein. Hätte Eckerle auf der anderen Seite nicht auch geglänzt, das Spiel wäre möglicherweise schon hier wieder gekippt. Doch die Gäste kamen nur zum 10:10-Ausgleich. Kurz vor der Pause konnte Bietigheim dann noch einmal auf 14:12 davonziehen, musste aber vier Sekunden vor der Sirene noch den 13. Treffer hinnehmen.

„In der Pause haben wir gesprochen, dass das nicht unser bestes Spiel war, aber wir trotzdem führen“, berichtete Albertsen. Doch sein Team zog scheinbar die falschen Schlüsse daraus. Plötzlich hatte die SG große Probleme, überhaupt zum Abschluss zu kommen. Dies führte dazu, dass die Ungarinnen nicht nur das Ergebnis drehten, sondern bis auf 20:16 enteilten. Albertsen versuchte zwischendurch, mit einer Auszeit noch neue Impulse zu setzen. „Wir haben lieber seitwärts gespielt, lieber nichts gemacht, als einen Fehler zu machen“, ärgerte sich der SG-Trainer über diese äußerst schwache Phase. Er tauschte dann auch noch die in der ersten Hälfte überragende Torhüterin Eckerle gegen Valentyna Salamakha. Die zeigte auch ein paar starke Paraden, war aber auch oft machtlos, weil sich zu große Lücken in der Defensive auftaten.

Offensiv sah es allerdings nicht besser aus. Im Gegenteil. Viele Angriffe verpufften durch fehlenden Zug zum Tor und Alibi-Zuspiele aus schlechten Positionen. Aus 16:20 wurde 21:26. Erst in der Schlussphase fanden die SG-Frauen wieder besser den Weg zum Tor. Nach einem Lattenkreuz-Treffer von Pena – dem sechsten Holztreffer der Gäste – verkürzten Fie Woller mit zwei Treffern und Visser dank zweier Paraden von Salamakha noch einmal auf 24:26. Doch schon im Gegenzug fiel das 24:27, und es waren weniger als eineinhalb Minuten zu spielen. Als dann auch noch Loerper 50 Sekunden vor der Schlusssirene scheiterte, war die Partie gelaufen. Aniko Kovacsics traf im Gegenzug zum 28:24, Naidzinavicius sorgte nur noch für etwas Kosmetik.