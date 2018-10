Handball SG BBM: K.o. nach der Schlusssirene

Beilstein / Simon David

Ein spannendes Männer-Handballspiel erlebten die Zuschauer in der Beilsteiner Langhans-Halle am Samstag zwischen den Württembergligisten SG Schozach-Bottwartal und der SG BBM Bietigheim 2 – mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die in allerletzten Sekunde mit 28:27 siegten.

Trotz der bitteren Niederlage war Trainer Christian Hörner zufrieden mit der Leistung seinem jungen Bietigheimer Team. Mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 19,7 Jahren stellte er die bislang jüngste Mannschaft der laufenden Saison.

Beilstein legte schnell zwei Tore vor. Bietigheim kamen zwar in der siebten Minute zum 3:3-Ausgleich, doch das Team von Trainer Tobias Klisch ließ sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen. Dank eines starken Umschaltspiels lag die SGSB bis zur Pause meist in Führung. Nach Treffern von Damir Marjanovic und Felipe Soteras Merz betrug der Vorsprung 14:9 (26.).

Doch nicht nur in der Offensive klappte vieles, sondern auch in der Abwehr stand die SGSB. Torhüter Philip Hämmerling zeigte mehrere gute Paraden. Erst kurz vor der Pause kam Bietigheim auf 13:15 heran. Nach dem Seitenwechsel taten sich die Beilsteiner dann im Angriff schwer. Die Gäste nutzten dies eiskalt auf und drehten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 18:16. Die SG Schozach-Bottwartal schloss dann wieder mehr Angriffe erfolgreich ab und kam wiederholt zum Ausgleich. Regelmäßig ging Bietigheim aber postwendend wieder in Führung. Erst in der 51. Minute lagen die Gastgeber wieder vorn, als Sebastian Schmitz das 24:23 erzielte.

Intensive Schlussphase

In der Schlussphase gingen beide Teams noch engagierter in die Zweikämpfe. Die Torhüter – bei den Gastgebern stand nun Maximilian Ernst im Kasten – zeichneten sich durch starke Paraden aus. In der Schlussminute erzielte die SG BBM 2 den Ausgleichstreffer zum 27:27, schafften es aber nicht, den Punkt über die Zeit zu retten: Nach dem Anspiel hielten die Beilsteiner den Ball lange in den eigenen Reihen, um möglichst spät den entscheidenden Wurf aufs Tor zu bringen. Dabei ließen sich die Gäste zu einem Foul hinreißen, das die Unparteiischen in der letzten Sekunde des Spiels mit einem Siebenmeter für die SGSB ahndeten. Marjanovic verwandelte – bereits nach Ertönen der Schlusssirene – sicher zum bitteren 27:28 aus Bietigheimer Sicht.

SG BBM Bietigheim 2: Reich, Neff; Vukotic, Strohmeier (1), Stingel (4/2), Kistermann (1), Wiederhöft (5), König, Mario Urban (4), Lanig (4), Grimm (5), Pech (2), Lukas Urban, Heling (1).