Die Handballer der SG BBM Bietigheim können sich den vierten Platz in der Zweitliga-Abschlusstabelle seit Sonntagabend endgültig abschminken. Sie verloren am vorletzten Spieltag ihr Gastspiel beim HC Elbflorenz sang- und klanglos mit 24:33 (9:14) und können nach der zweiten Niederlage in Folge n...