Jugendhandball SG BBM: A-Juniorinnen verpassen das Bundesliga-Viertelfinale

Bietigheim-Bissingen / sim

In der Zwischenrunde der Bundesliga ist für die A-Jugend-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim Endstation. Nach der 38:42-Auftaktniederlage bei der HSG Marne/Brunsbüttel unterlag der Bietigheimer Nachwuchs zu Hause mit 26:33 auch gegen den VfL Oldenburg. Da in der Zwischenrunde nur eine Einfachrunde ohne Rückspiel gespielt wird und bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, kann die SG BBM auch bei einem Sieg im letzten Spiel gegen den HCD Gröbenzell nicht mehr in die K.o.-Runde einziehen. Auf dem Bild setzt sich Bietigheims beste Torschützin Jana Scheib gegen Lana Teiken und Emma Neumann durch. Scheib erzielte sieben Treffer, ebenso wie Neumann, die damit beste Werferin der Gäste war.