Frauenhandball SG BBM will sich nicht aufs Glück verlassen

Bietigheim / Jan Simecek

Schon zu Saisonbeginn jagt bei den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim ein Höhepunkt den anderen. Erst etwas mehr als eine Woche ist es her, dass sich das Team von Martin Albertsen für die Champions League qualifiziert hat. Nach dem einigermaßen lockeren Saisonauftakt gegen Leverkusen steht nun schon ein richtungsweisender Höhepunkt in der Liga auf dem Programm: An diesem Mittwoch geht es bei der TuS Metzingen um nicht mehr und nicht weniger als um Punkte, die am Ende vielleicht für den Titelgewinn entscheidend sein könnten. Anpfiff in der Metzinger Öschhalle ist um 20 Uhr. Geleitet wird die Partie von erfahrenen Elitekader-Schiedsrichtern, den Brüdern Ramesh und Suresh Thiyagarajah.

Zwei Titelfavoriten unter sich

Es ist noch früh in der Saison. Der zweite Spieltag steht erst ins Haus. Wenn man aber genau schaut, wer immer und überall zu den Meisterschaftsfavoriten gezählt wird, könnten die Duelle untereinander zum Zünglein an der Waage bei der Titelvergabe werden. Und dass Metzingen zu diesen Topteams zählt, daran lässt SG-Trainer Martin Albertsen keine Zweifel: „Die Metzingerinnen gehören zu den Top Drei in Deutschland. Zusammen mit Thüringen und Bietigheim sind sie Kandidaten für ganz oben.“

Albertsen hat Respekt vor der „Öschhölle“, wie die Metzinger ihre Heimstätte liebevoll nennen. „Sie haben den Vorteil, zu Hause zu spielen“, sagt der Däne und verweist auf die vergangenen Partien, die allesamt sehr eng waren. „Zuletzt haben wir immer mit einem Tor gewonnen, da war aber auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite“, so Albertsen. Er weiß aber, dass sein Team eigentlich das Zeug hat, um sich nicht auf den Faktor Glück verlassen zu müssen. „Wenn unsere Abwehr genauso gut ist, wie gegen Lublin, haben wir gute Chancen“, erklärt der Däne.

Ein Selbstläufer wird es also auf gar keinen Fall. „Metzingen hat gut investiert und Verletzte sind zurückgekommen. Die spielen auf einem Niveau mit den Top-Mannschaften in Europa. Das wird ein ganz schweres Spiel“, prognostiziert Albertsen.

Immerhin kann auch er fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur Karolina Kudlacz-Gloc, die noch länger mit Problemen im Oberschenkel zuschauen muss, fehlt. „Ich hoffe und erwarte, dass die Breite unseres Kaders am Ende den positiven Ausschlag geben wird“, hatte Albertsen deshalb schon nach dem Auftaktsieg gegen Leverkusen im Vorgriff auf das Derby gesagt. Dennoch war ihm schon nach dem schweren Auftaktprogramm mit drei Spielen in fünf Tagen klar: „Ich erwarte, dass wir dann frischer sind als heute.“

Info Sportdeutschland TV überträgt die Begegnung live im Internet.

www.sportdeutschland.tv