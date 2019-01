Frauenhandball SG BBM wieder erst nach der Pause da

Göppingen / Jan Simecek

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte haben die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim das kleine Derby in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) gegen Frisch Auf Göppingen deutlich mit 33:27 gewonnen. Kurz vor der Pause lag das Team von Trainer Martin Albertsen noch mit 12:15 zurück und es drohte das 12:16.

Der Spielverlauf war ähnlich dem vor einer Woche im Handball-Gipfel gegen den Thüringer HC. Die ersten Angriffe schienen noch u laufen, doch defensiv fehlten allzu oft Konzentration und der direkte Zugriff. Vier Siebenmeter für Göppingen in der ersten Hälfte gegenüber nur noch zweien in Durchgang zwei waren ein Beleg dafür, dass die SG-Defensive immer wieder zu spät kam. Valentyna Salamakha, die diesmal zu Beginn den Vorzug vor Dinah Eckerle erhalten hatte, wurde dadurch allzu oft allein gelassen und bekam nie so richtig Zugriff aufs Spiel.

Exakt gleich wie bei den Siebenmetern sah auch die Statistik bei den Zeitstrafen aus. Vier Hinausstellungen in der ersten Hälfte standen nur noch zwei in der zweiten gegenüber. Und das, obwohl Bietigheim im zweiten Durchgang deutlich konsequenter zupackte. Auch das also ein Beleg, dass man in der ersten Halbzeit allzu oft zu spät dran war. Und auch vorne passte die Konzentration nicht so richtig. Zum einen schlichen sich wieder einige Fehlpässe und technische Fehler ein. Andererseits war Edit Lengyel nicht nur ein guter Rückhalt zwischen den Göppinger Pfosten, sie wurde auch das eine oder andere Mal eingeladen, zu glänzen.

Immer mal wieder war Bietigheim trotzdem dran, verlor dann aber wieder den Kontakt. Vier Minuten vor der Pause drohte sogar ein vier-Tore-Rückstand, doch gerade noch rechtzeitig machte die SG BBM ernst und kam auf 14:15 ran. Quasi mit der Pausensirene verhinderte Neuzugang Anja Hoekstra auf Kosten einer Zeitstrafe das 14:16.

Trotz Unterzahl war der Tabellenführer dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich hellwach. Und als das Albertsen-Team auch wieder vollständig war, sorgte Laura van der Heijden mit einem Doppelschlag für die erste Führung seit dem 8:7 nach 14 Minuten. Diese Führung gab Bietigheim nicht mehr aus der Hand, baute sie dank einer stark verbesserten Defensivleistung mit einer gut aufgelegten Dinah Eckerle dahinter und vor allen einer extrem stark spielenden Fie Woller sogar binnen zehn Minuten auf 24:18 aus. 17 Minuten vor dem Ende war die Partie quasi gelaufen. Die SG BBM konnte den Vorsprung verwalten, Frisch Auf fand nicht mehr zurück ins Spiel. Und wenn die Gastgeberinnen doch mal etwas stärker aufkamen, packte der Tabellenführer einfach einen drauf. Am Ende machte es nicht einmal mehr etwas aus, dass Abwehrchefin Maura Visser nach ihrer dritten Zeitstrafe knapp fünf Minuten vor Schluss die Rote Karte sah. „Das waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Göppingen war der erwartet schwere Gegner. Wir haben im zweiten Durchgang unsere Fehlerquote deutlich minimiert und eine konzentrierte Leistung geboten“, fasste SG-Trainer Albertsen zusammen.