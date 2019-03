Michael „Mimi“ Kraus stand am Sonntagnachmittag im Rampenlicht. Doch statt gegen seinen Ex-Klub TVB 1898 Stuttgart die ihm zugedachte Heldenrolle einzunehmen, wurde der Spielmacher der SG BBM Bietigheim zur tragischen Figur: Nur zwei seiner sieben Würfe aus dem Feld saßen. Da auch die Mitstreiter im Abschluss die Effektivität vermissen ließen und immer wieder am überragenden TVB-Torhüter Johannes Bitter scheiterten, endete das Erstliga-Derby aus Bietigheimer Sicht unerfreulich: Der Aufsteiger unterlag letztlich klar mit 19:28 (8:10). Damit verpasste die SG die Chance, den 17. Platz zu verlassen und am Tabellennachbarn VfL Gummersbach, dem Konkurrenten im Abstiegskampf, vorbeizuziehen. „Wir dürfen aus diesem Spiel kein schlechtes Gefühl mitnehmen. Die Reise geht weiter“, sagte Trainer Hannes Jon Jonsson und verwies auf die unveränderte Tabellenlage bei noch zehn ausstehenden Partien.

Ex-Kollegen bändigen Kraus

Speziell Kraus hatte vor den 3800 Zuschauern in der ausverkauften Ludwigsburger MHP-Arena einen schweren Stand. Die früheren Teamkollegen, die nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren jede seiner Stärken, Tricks und Bewegungen kennen, nahmen den Weltmeister von 2007 mit kluger und energischer Deckungsarbeit fast völlig aus dem Spiel. Am Ende hatte Kraus nur drei Treffer in der Statistik stehen, darunter einen per Siebenmeter. „Heute hatte er einen rabenschwarzen Tag“, sagte Jonsson. „Wir wissen alle, dass er viel mehr kann.“ Der isländische Coach stärkte seinem Star nach dem unglücklichem Auftritt demonstrativ den Rücken: „,Mimi’ ist ein entscheidender Spieler von uns. Es wird auch wieder Spiele geben, die er für uns mitentscheiden wird. Ich stehe hinter ihm, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Wir werden ihn brauchen.“

Für Kraus sprang zwar Jonas Link in die Bresche – er erzielte vier Feldtore und bot eine ansprechende Leistung –, aber der übrige Rückraum schien sich hinter den beiden SG-Assen zu verstecken und vermochte kaum Akzente zu setzen. Einzig Jan Döll spielte nach seiner Einwechslung gegen Ende der ersten Hälfte groß auf und avancierte mit fünf Treffern sogar noch zum besten Bietigheimer Torschützen.

Gegen den 25-jährigen Rechtsaußen hatte selbst „Jogi“ Bitter kein Rezept. Ansonsten trieb Stuttgarts Nationalkeeper die Bietigheimer Angreifer zur Verzweiflung – mit 50 Prozent abgewehrten Bällen und zwölf parierten Würfen in knapp 50 Minuten, darunter auch einige der Kategorie „eigentlich unhaltbar“. „Man sieht, dass er immer noch ein Weltklasse-Torhüter ist. Darum freut es mich, dass wir ihn auch in der nächsten Saison noch in der Bundesliga sehen werden“, stellte Döll ehrfürchtig fest.

Die erste Hälfte war geprägt von Zeitstrafen und vergebenen Chancen. Die SG BBM ging zwar nie selbst in Führung, blieb aber stets an den Gästen dran, weil die Abwehr einen guten Job machte und Torhüter Domenico Ebner seinem Stuttgarter Gegenüber Bitter mit starken Paraden nacheiferte. Dafür klemmte es in der Offensive: Der Aufsteiger erzielte bis zur Pause nur fünf Feldtore, hinzu kamen drei verwandelte Siebenmeter von Christian Schäfer. Da allerdings auch der TVB-Angriff schwächelte, war beim Halbzeitstand von 8:10 für Bietigheim noch alles drin.

Obwohl die Spielgemeinschaft in der zweiten Hälfte mehrfach mit fünf Toren hinten lag, kämpfte sie weiter verbissen um den Anschluss – und hatte diesen nach Max Emanuels Treffer zum 19:22 (54.) fast wiederhergestellt. Nun setzte der Vorletzte alles auf eine Karte, entblößte die Deckung, rannte wild an – und wurde ausgekontert. Nach sechs TVB-Toren am Stück fiel die Bietigheimer Niederlage mit 19:28 unverhältnismäßig hoch aus. „Ich wollte alles riskieren, um noch den Sieg zu holen. Da war es mir egal, ob wir mit drei oder noch mehr Toren verlieren – auch wenn das Ergebnis jetzt wehtut“, begründete Jonsson seine Alles-oder-Nichts-Taktik.

TVB bejubelt Klassenerhalt

Das Team aus Bittenfeld und Stuttgart feierten derweil mit den vielen mitgereisten Fans den Derbytriumph. „Das war der letzte Schritt Richtung Klassenerhalt. Wir sind sehr glücklich, dass wir das jetzt schon Mitte März sagen können“, meinte Coach Jürgen Schweikardt und lobte seine Schützlinge: „Die Mentalität der Mannschaft beeindruckt mich.“