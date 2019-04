Eine Woche vor dem Handball-Hit beim Thüringer HC – dem womöglich vorentscheidenden Bundesliga-Spiel um die deutsche Meisterschaft – hat es die SG BBM Bietigheim krachen lassen: Mit 40:22 schoss der Spitzenreiter am Samstag den Tabellensechsten Buxtehuder SV aus der Viadukthalle und feierte den 19. Sieg im 19. Saisonspiel. „Heute war ein geiles Spiel. So wünschen wir uns das immer“, sagte Rückraum-Ass Karolina Kudlacz-Gloc. Die Kapitänin der polnischen Nationalmannschaft war mit sieben Toren die Topwerferin des Abends und wurde als beste SG-Handballerin geehrt. Wobei die Jury die Qual der Wahl hatte, denn eigentlich hätte fast jede eingesetzte Akteurin diese Auszeichnung verdient gehabt.

Die Bietigheimerinnen boten eine durch die Bank starke Vorstellung. Ihr Trainer Martin Albertsen schwelgte nach dem Kantererfolg sogar in Superlativen: „Das war die absolut beste Leistung, die wir in dieser Saison in dieser Halle gezeigt haben.“ Dass in der Vorwoche gleich elf Nationalspielerinnen international unterwegs gewesen waren und so die Vorbereitung auf die Partie etwas gelitten hatte, fiel nicht ins Gewicht – ebenso wenig das Fehlen der Außenspielerinnen Angela Malestein (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Kim Braun (Magen-Darm-Infekt).

Höchste Bundesliga-Pleite

Das Rumpfteam aus Buxtehude, das mit nur acht Feldspielerinnen ins Ellental gereist war, lag nur einmal vorne – nach Lone Fischers Tempogegenstoß-Treffer zum 1:2 (3.). Bis zum 9:7 (14.) hielten die Niedersächsinnen das ungleiche Duell noch offen. Dann folgte der Einbruch, und Bietigheim eilte bis zur Pause auf 18:13 davon. In der zweiten Hälfte spielten sich die SG-Handballerinnen in einen Rausch und fingen auf dem Feld zu zaubern an. Spätestens jetzt waren die Gäste der Bietigheimer Offensivgewalt nicht mehr gewachsen. Fast widerstandslos fügten sie sich in ihr Schicksal. 18 Tore betrug letztlich die Differenz zwischen beiden Klubs. Für den BSV war es die höchste Niederlage in der 30-jährigen Bundesliga-Geschichte.

Neben der siebenfachen Torschützin Kudlacz-Gloc waren Laura von der Heijden (6), Anna Loerper (6), Fie Woller (6) und Luisa Schulze (5) besonders treffsicher. Loerpers Sechserpack resultierte ausnahmslos aus verwandelten Siebenmetern. Einen weiteren Strafwurf setzte die Ex-Metzingerin an den Pfosten.

Mit dem klaren Heimsieg tat das Albertsen-Ensemble zugleich etwas für das Torverhältnis – und baute den Vorsprung gegenüber dem Thüringer HC hier sogar noch um drei Treffer aus. Der Titelrivale gewann beim Drittletzten Neckarsulmer Sport-Union „nur“ mit 34:19 und damit 15 Toren Unterschied.

Nun fiebert man im Bietigheimer Lager dem Knaller am Samstag (18 Uhr) in Bad Langensalza entgegen. 100 Fans werden die Mannschaft zum Showdown gegen den THC begleiten. „Nächste Woche wird viel entschieden. Wir sind sehr heiß und gehen mit guter Laune und viel Selbstbewusstsein ins Spiel“, kündigte Kudlacz-Gloc an. Und Coach Albertsen richtete eine Kampfansage an den Erzrivalen aus Thüringen: „Wir wollen zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind.“