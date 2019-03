Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es für die Handballer der SG BBM Bietigheim beim souveränen Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Nach einer ersten Hälfte, die phasenweise Schlimmstes befürchten ließ, legte die Truppe von Trainer Hannes Jon Jonsson eine starke zweite Hälfte aufs Parkett und unterlag mit 22:31.

Nicht einmal die erste Führung war den Bietigheimern vergönnt, obwohl sie Anwurf hatten. Nach einem technischen Fehler ging es aber in die Gegenrichtung und Anders Zachariassen sorgte für die erste Führung des verlustpunktfreien Tabellenführers. Und dann gelang auch der Ausgleich nicht sofort, weil Flensburgs Torhüter Benjamin Buric einen erstklassigen Tag erwischt hatte und schon in der ersten Hälfte acht seiner insgesamt 13 Paraden hatte. Damit kam er im ersten Durchgang auf eine Quote von über 50 Prozent gehaltener Bälle. Aber auch Domenico Ebner zeigte, so gut es ging, sein Können und verschaffte mit einer von fünf Paraden Patrick Rentschler die Gelegenheit, wenigstens noch das 1:1 zu werfen.

SG BBM zaghaft und ängstlich

In der Folge war die SG BBM aber gnadenlos unterlegen. Hinten hielt der Laden, auch dank Ebner, zunächst noch ganz gut zusammen, doch offensiv zeichnete sich zunächst ein Debakel ab, weil die Bietigheimer viel zu zaghaft und ängstlich agierten. Nach etwas mehr als acht Minuten führte der Titelverteidiger mit 4:1, gut drei Minuten später war ein 7:2 daraus geworden. Mit dem nächsten Lauf ging es bis zur 20. Minute auf 11:3 davon. Knapp zwei Minuten vor der Pause war die Demütigung vorläufig maximal. Flensburg führte mit 15:5. Doch trotz der zweiten Unterzahl biss sich das Jonsson-Team noch einmal heran. Der Isländer holte Ebner zu Gunsten eines sechsten Feldspielers auf die Bank, Max Trost traf zum 6:15. Und nach einer weiteren Parade des italienischen Nationaltorhüters gegen Magnus Jondal netzte Martin Marcec eine Sekunde vor der Sirene sogar noch zum 7:15 ein.

Mutigere zweite Halbzeit

Diesen Rückstand hielt die SG BBM lange Zeit nach dem Seitenwechsel, weil sie nun offensiv deutlich mutiger agierte, verschiedene Dinge ausprobierte und sich einfach auch mal etwas zutraute. Und auch weil Jürgen Müller, der in der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten stand, die eine oder andere starke Szene hatte und unter anderem einen Siebenmeter von Jondal parierte. Regelmäßige Zeitstrafen – insgesamt fünf gegen Bietigheim – sorgten aber auch dafür, dass das Jonsson-Team nicht als auf 14:21 in der 40. Minute herankam.

Mitte der zweiten Hälfte musste der Vorletzte sogar wieder ein bisschen abreißen lassen. Der Klassenprimus zog auf 25:15 und schließlich 28:17 davon. Dies blieb jedoch nur ein Zwischenresultat – das schlechteste aus Bietigheimer Sicht im gesamten Spiel. Ein wenig Glück – Holger Glandorf traf nur die Latte und Hampus Wanne den Pfosten – und Treffer durch die beiden besten Bietigheimer Werfer Jonathan Fischer und Martin Marcec, verringerten den Rückstand auf 19:28.

Da Wanne wenig später noch einmal den Pfosten traf, konnten die Gäste diesen Abstand bis ins Ziel transportieren und sich mit einer sehr ordentlichen zweiten Halbzeit, in der man dem übermächtigen Tabellenführer nur mit einem Tor unterlegen war, Hoffnung für die anstehenden Partien machen. Am Ende wurde es zwar eine (zu erwartende) deutliche 22:31-Niederlage, doch nicht das Debakel, das sich phasenweise in der ersten Hälfte angedeutet hatte. „Wir sind wirklich nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns dann aber in der zweiten Hälfte gesteigert und haben uns am Ende mit einer ordentlichen Leistung aus Flensburg verabschiedet“, fasste SG BBM-Geschäftsführer Bastian Spahlinger nach der Partie zusammen. Besonders herausheben wollte er noch Kreisläufer Jonathan Fischer, der mit sechs Treffern auch bester Werfer seines Teams war.