Frauenhandball SG BBM hofft auf versöhnlichen Saisonabschluss

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Folgt nach dem Frusterlebnis eine Trotzreaktion – oder lassen die Frauen der SG BBM Bietigheim die Saison locker und wenig ambitioniert ausklingen? Am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) erwartet der deutsche Vizemeister an diesem Samstag (18 Uhr) Borussia Dortmund in der Sporthalle am Viadukt. Geschäftsführer Torsten Nick nimmt das SG-Ensemble noch einmal in die Pflicht: „Ich erwarte eine ordentliche Leistung und einen sauberen und versöhnlichen Saisonabschluss.“

Für die Bietigheimerinnen und ihre Fans wäre ein Heimsieg vor der Sommerpause zumindest ein kleines Trostpflaster für die bittere 28:29-Niederlage gegen den Außenseiter VfL Oldenburg im Endspiel des Olymp Final Four vor sechs Tagen in Stuttgart. Damit hat die SG BBM in der Spielzeit 2017/2018 mit dem Supercup nur den unwichtigsten von vier möglichen Titeln gewonnen. Die Saisonbilanz mit Platz zwei im Pokal und der Bundesliga, der erneuten Qualifikation für die Champions League und dem Erreichen der Hauptrunde in der Königsklasse kann sich aber dennoch sehen lassen. So sieht es auch Nick, gerade mit Blick auf die phasenweise angespannte Personalsituation: „Im Rahmen der Möglichkeiten und der Bedingungen haben wir sehr gut abgeschnitten.“

Brisanter Kampf um Platz vier

Während es für die Spielgemeinschaft also nur noch um die Ehre geht, geht es für die fünftplatzierten Gäste aus Dortmund noch um alles oder nichts. Denn sie kämpfen noch um den vierten Tabellenplatz und das europäische Ticket für den EHF-Pokal. Um sich auf den letzten Drücker für das internationale Geschäft zu qualifizieren, benötigt der BVB nicht nur einen Sieg in Bietigheim, sondern auch noch Schützenhilfe vom Thüringer HC, der den aktuellen Vierten Bayer 04 Leverkusen empfängt. Die HSG Blomberg-Lippe, die TuS Metzingen und sogar Frisch Auf Göppingen als Tabellenachter haben ebenfalls noch Chancen auf Rang vier. „Für uns ist die Saison dann erfolgreich, wenn wir nächstes Jahr international spielen. Das ist der Anspruch des Vereins und auch von uns Spielerinnen“, sagte Dortmunds Rückraumakteurin Caroline Müller – sie hat ihren Vertrag gerade bis 2021 verlängert – den „Ruhrnachrichten“.

Das gelb-schwarze Team um die langjährige deutsche Nationalkeeperin Clara Woltering hat vor zwei Wochen mit einem 38:31-Triumph über den neuen Meister Thüringer HC aufhorchen lassen. SG-Trainer Martin Albertsen spricht nicht nur deshalb voller Anerkennung von den Borussinnen. „Dortmund hat einen wahnsinnig guten Kader: eine Toptorfrau, eine Topabwehr und Topwerferinnen. Die Mannschaft hat herausragende Einzelspielerinnen in ihren Reihen und ihre Qualität in den Topspielen gegen den Thüringer HC oder uns wiederholt bewiesen“, sagt der Däne, der für diese Woche die Schweizer Auswahl zu einem Lehrgang nach Bietigheim eingeladen hatte – in seiner Funktion als deren Nationalcoach.

Sechs SG-Spielerinnen geben am Samstag ihre Abschiedsvorstellung: Die Torfrauen Tess Wester und Nicole Roth sowie Mille Hundahl, Martine Smeets, Cecilie Woller und Mia Biltoft laufen zum letzten Mal im Bietigheimer Trikot auf.