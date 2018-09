Handball SG BBM geht an der Ostsee unter

Kiel / Tamo Schwarz

In etwa so wird sich Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter des THW Kiel, seinen 40. Geburtstag vorgestellt haben. Es dauert zwar ein wenig, doch am Ende gerät das 34:20 (13:10) gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim zum Schützenfest. Nikola Bilyk (10 Tore) und Rechtsaußen Ole Rahmel (9) überragend gegen einen unbequemen Gegner, der bis zur Pause eigentlich alles richtig macht.

Die Zebras haben jetzt bis zum nächsten Heimspiel am 27. September jede Menge Zeit, um eine kleine Grippewelle in der Mannschaft auszukurieren. So fehlen Christian Dissinger und Marko Vujin am Sonntag ganz. Ausgerechnet der Serbe, der bisher kein Pflichtspiel bei den Zebras – seit 2012 – verpasst hat und auf 340 Einsätze mit 1518 Tore blickt. Andere wie Kapitän Domagoj Duvnjak gehen angeschlagen in die Partie. Im Tor beginnt wieder Andreas Wolff, einzige Überraschung in der Startformation ist Ole Rahmel auf Rechtsaußen.

Bader schont Rönningen

Da der Tabellenletzte ebenfalls dezimiert in Kiel angereist ist, SG-Coach Ralf Bader auch den jungen Norweger Vetle Rönningen schont („Er hat während unserer Vorbereitung im Sommer die U-20-EM gespielt, und ich will einfach eine Verletzung vermeiden, habe ihn darum rausgenommen“) sind die Vorzeichen klar. Als Hendrik Pekeler jedoch frei an Domenico Ebner im Tor der Schwaben scheitert, der flinke Linkshänder Christian Schäfer im Gegenzug den 6:7-Anschlusstreffer erzielt (16.), können sich die Kieler von Vorzeichen auch nichts kaufen. Zu statisch ist das Positionsspiel des deutschen Rekordmeisters, zu schlecht vorbereitet sind die Wurfabschlüsse, zu schlecht die finalen Wurfpositionen. Harald Reinkind trifft nur die Latte (24.), Rahmel im Gegenstoß nur Ebner (24.), ebenso wie der halbherzige Lukas Nilsson (28.). Die SG indes tut, was sie kann, die Spieler von Coach Bader setzen den Matchplan diszipliniert um, halten den Ball lange in ihren Reihen, „kratzen“ stets am Zeitspiel, haben das Glück des Tüchtigen bei Abprallern, lassen die Kieler so nicht in ihr Tempospiel. „Das war ein Zwischenziel von uns, das die Mannschaft gut umgesetzt hat“, sagt Bader und lobt später seine Mannschaft. Die sucht ihr Heil allzu oft in Schlagwürfen, reüssiert hier und da über den Kreis und hat mit dem treffsicheren und ein bisschen erfahrenen Schäfer ihren stärksten Mann.

Schon Mitte der ersten 30 Minuten stellt Alfred Gislason die Deckung auf eine 3:2:1-Formation – zunächst mit Duvnjak als Speerspitze – um. Jetzt jagt ein Ballgewinn den nächsten. Legt Bilyk seinen Abschluss beim Tempogegenstoß zunächst noch zu lässig an den Pfosten (34.), klappt es fortan auch mit Trefferquote, schraubt sich der junge Österreicher zu seiner formidablen Zehn-Tore-Bilanz. 18:12 (36.), 21:13 (40.), 24:14 (42.) – die Zebras spielen den Aufsteiger schwindelig, schütteln sich den Frust der Niederlagen in Flensburg und Magdeburg aus den Kleidern. Fast scheint es, als würde Bilyks schön herausgespieltes 19:13 (37.) den Knoten auch im bis dato lahmen Positionsspiel zum Platzen bringen. Alles wird nun breiter angelegt, dynamischer, und trotzdem erweisen sich zumindest die 25 mitgereisten SG-Fans als erstklassige Stimmungsmacher.

Für die letzten 20 Minuten dürfen Rune Dahmke, Steffen Weinhold, Miha Zarabec mitmischen. Christian Schäfer allerdings ab der 42. Minute nicht mehr. Bei seinem sechsten Siebenmeter trifft er Niklas Landin unglücklich im Gesicht und sieht die Rote Karte. Muss man nicht geben. Unsportlich tritt Schäfer, tritt die SG in Kiel nun wirklich nicht auf. Bilyk bleibt wertvoll, jetzt als Assistgeber auf Patrick Wiencek. Treffer auf das leere Tor der längst geschlagenen Gäste (31:19/55.; 32:19/56.) sorgen für ein Raunen auf den Rängen, das THW-Debüt des 19-jährigen Gisli Kristjánsson als Spielmacher für warmen, herzlichen Applaus. Der Isländer darf sich sogar noch in die Torschützenliste eintragen (33:19/58.), und dann sind fast alle ziemlich glücklich.

„Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft das durchgezogen und etwas für unser Torverhältnis getan hat“, sagt Gislason. SG-Mittelmann Jonas Link gibt sich kritisch: „Das war mal wieder schade für uns. Wir haben uns in der ersten Halbzeit gut präsentiert, diszipliniert im Angriff gespielt. Zu Beginn der zweiten Hälfte schmeißen wir dann drei Bälle unnötig an den Kreis und haben einen Leistungsabfall. Den wollten wir eigentlich vermeiden. Aber an einen Sieg zu glauben, wäre auch dann vermessen gewesen.“