Handball SG BBM feuert Trainer Bader

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Wer am Samstag beim 4. Hohenlohe-Cup in Öhringen vorbeischaute, erlebte eine Überraschung. Denn auf der Trainerbank der SG BBM Bietigheim saß nicht wie erwartet Ralf Bader. Dessen Assistent Christian Hörner gab bei den Vorbereitungsspielen gegen Rimpar und Ludwigshafen die Kommandos (siehe Bericht unten). Der Grund: Bereits am Donnerstag hatte der Erstliga-Aufsteiger Bader den Laufpass gegeben, dies aber der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt. Einen Tag später machte der Rauswurf beim All-Star-Game in der Stuttgarter Porsche-Arena schon die Runde, am Sonntagmittag flatterte schließlich eine Pressemitteilung mit der Bestätigung der Trennung in die Redaktionen. „Dieser Schritt ist uns alles andere als leicht gefallen“, stellt Sportdirektor Jochen Zürn fest. „Nach intensiver Analyse sind wir allerdings zum Entschluss gekommen, dass wir zur Erreichung der kurz- und mittelfristigen Ziele eine Veränderung vornehmen müssen.“

Gegenwind aus der Mannschaft

Vorausgegangen war am Mittwoch ein Gespräch zwischen dem Mannschaftsrat, dem Führungsspieler wie Kapitän Patrick Rentschler, Torhüter Jürgen Müller, Urgestein Robin Haller und Spielmacher Jonas Link angehören, sowie der sportlichen Leitung um Geschäftsführer Bastian Spahlinger und Sportdirektor Zürn. Da­raufhin entschied sich die Spielgemeinschaft, die Reißleine zu ziehen. Am nächsten Morgen teilte Spahlinger dem ahnungslosen Bader die Entscheidung mit. Der 38-jährige Ex-Profi war erst zu dieser Saison vom Drittligisten TSV Neuhausen/Filder nach Bietigheim gewechselt – als Nachfolger von Aufstiegsmacher Hartmut Mayerhoffer – und hatte bei der SG BBM einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Das Verhältnis zwischen Übungsleiter und Team galt seit Wochen als angespannt. Interne Kritik an Bader wurde speziell in den Bereichen Mannschaftsführung, Motivation und Kommunikation laut. Ein dreitägiges Trainingslager Anfang Januar mit diversen Teambuilding-Maßnahmen (Langlauf, gemeinsames Kochen) in Fischen im Allgäu sollte einen Neuanfang markieren, so die Hoffnung der Verantwortlichen. Doch bei der Bestandsaufnahme am Mittwoch gewannen Spahlinger, Zürn und Co. den Eindruck, dass eine Entlassung von Bader die beste Lösung sei. Von „Turbulenzen“, wie zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung in ihrer Online-Ausgabe titelte, könne aber keine Rede sein, wie Jens Rith am Rande des Hohenlohe-Cups betonte. „Die SG ist intakt, es rumort nirgends. Wir haben nur einen Wechsel auf der Trainerbank vorgenommen – mehr nicht“, sagte der langjährige Teammanager.

Brack und Greve kein Thema

Was die Bader-Nachfolge anbelangt, werden ein halbes Dutzend Namen in der Gerüchteküche gehandelt. Rolf Brack (65), Ex-Trainer von HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen, weilte am Samstag zwar in der Öhringer Hohenlohe-Halle, sei aber Zürn zufolge „kein Thema“. Dasselbe gelte mittlerweile auch für Torge Greve, der am Saisonende den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau verlässt und bei dem die SG vorgefühlt hatte. Gehandelt werden außerdem Markus Gaugisch, Markus Baur, Michael Biegler und Dirk Beuchler, die derzeit alle vereinslos sind.

Möglichst schon Anfang der Woche will die SG BBM einen neuen Coach präsentieren. Seinen Einstand auf der Bietigheimer Bank soll der Bader-Nachfolger dann am Sonntag (16 Uhr) beim Heimspiel gegen Leipzig geben. Einstweilen leitet Co-Trainer Hörner die Übungseinheiten der Mannschaft.

Zürn lässt sich nicht in die Karten gucken. „Mit Kandidaten für die Nachfolge sind wir derzeit in intensiven Gesprächen. Wir sind zuversichtlich, in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren zu können“, so der Sportdirektor, der selbst als Coach nicht zur Verfügung steht: „Da­ran habe ich keine Sekunde gedacht. Ich habe bewusst mit dem Trainerjob aufgehört. Das will ich definitiv nicht mehr machen.“