Frauenhandball SG BBM feiert ersten Sieg in der Königsklasse vor Rekordkulisse

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Nur bei der Technik war der Wurm drin: Weil das zentrale Steuerungselement für die Soundanlage versagt hatte, war Hallensprecher Jens Zimmermann in der MHP-Arena beim Champions-League-Duell zwischen der SG BBM Bietigheim und CSM Bukarest zum Schweigen verurteilt. Es gab keine Mannschaftsvorstellung, keine Durchsagen der Torschützinnen – und auch keine Aufforderungen ans Publikum, die heimische SG anzufeuern. Doch sportlich lief es bei den Bietigheimerinnen am Sonntagabend dafür umso besser: Sie schlugen Rumäniens Meister nach einem packenden Handball-Krimi sensationell mit 30:28 und feierten den ersten Sieg in der Gruppenphase. „Das war das beste Spiel in den vier Jahren, seit ich hier Trainer bin – vor allem im Angriff“, stellte Coach Martin Albertsen begeistert fest.

Zum Auftakt hatte sein in dieser Saison weiter ungeschlage­nes Team in Norwegen bei den Vipers Kristiansand ein 27:27-Remis geholt. Am nächsten Sonntag (17 Uhr) trifft die SG BBM nun im dritten Gruppenspiel auf den FTC Rail-Cargo Hungaria.

Der Rahmen beim Überraschungscoup gegen Bukarest – Albertsen hatte die Gäste vor der Partie nicht nur als Favorit im Spiel, sondern auch auf den Titel bezeichnet – setzte ebenfalls Maßstäbe: 2041 Zuschauer bedeuten einen neuen Rekord bei einer Begegnung der SG-Frauen. Mangels Hallenton sorgten ihre Fans mit Trommeln und Klatschpappen sowie die gut 50 Bukarest-Anhänger mit ihren Schlachtrufen für die Akustik.

Den deutschen Vizemeister aus dem Enztal schien das zunächst mehr zu beflügeln. In der Anfangsphase eilte Bietigheim – auch dank der drei Tore von Angela Malestein – auf 4:0 davon. Erst in der achten Minute kamen die Rumäninnen zum ersten Treffer. Dass es beim Bundesliga-Zweiten bis zur Pause so gut lief, hatte speziell mit zwei Akteurinnen zu tun: Torfrau Dinah Eckerle stach ihre kroatische CSM-Kollegin Jelena Grubisic aus, und Kapitänin Kim Naidzinavicius hatte einen Sahnetag: Egal, was die deutsche Nationalspielerin auch anstellte – sie hatte Erfolg damit. Sieben Treffer erzielte sie allein in Hälfte eins. Am Ende hatte sie elf Tore auf dem Konto und alle ihre vier Siebenmeter verwandelt. Als bei einem nicht ganz so platzierten Wurf der Ball doch noch zum 13:9 ins Netz kullerte, konnte sich Naidzinavicius ein Lachen nicht verkneifen. Offenbar kam auch ihr das Ganze langsam unheimlich vor. Nachdem Bukarest beim 10:8 (22.) zwischenzeitlich auf zwei Tore herangekommen war, ging die SG BBM mit einer 16:12-Führung in den zweiten Durchgang.

Dort versuchte es Gästecoach Magnus Johansson mit der rumänischen Nationalkeeperin Paula Claudia Ungureanu im Tor. Wie viel Qualität im Bukarester Team steckt, zeigte CSM in den zweiten 30 Minuten. Angeführt von den Stars Andrea Lekic und Cristina Georgiana Neagu holten die Gäste Tor um Tor auf. Mit einem Siebenmeter gegen die bei der SG nun zwischen den Pfosten stehenden Valentyna Salamakha verkürzte Neagu auf 22:23 (46.), wo­rauf Albertsen seine zweite Auszeit nahm und wieder Eckerle in den Kasten beorderte. Längst hatte sich die MHP-Arena in einen Hexenkessel verwandelt. Wer würde die Nerven behalten und die zwei Punkte einsacken?

Lauenroths Tor entscheidet

Es war die SG BBM. Drei Treffer in Folge bescherten ihr wieder eine 26:22-Führung (50.), aber der Gegner ließ sich nicht abschütteln und war beim 29:28 (59.) wieder nah dran am Ausgleich. Als Kreisläuferin Antje Lauenroth 55 Sekunden vor Spielende im Nachsetzen zum 30:28 traf, war die Entscheidung gefallen. Nachdem Eckerle auch noch einen Siebenmeter von Neagu abgewehrt hatte und kurz darauf die Schlusssirene ertönte, kannte der Jubel auf dem Feld und den Rängen keine Grenzen mehr. Mit stehenden Ovationen feierte der Bietigheimer Anhang den Sieger, und auch Naidzinavicius war happy. „Es kommt uns zugute, dass das unsere zweite Saison in der Champions League ist. Wir haben jetzt etwas mehr Erfahrung“, sagte die elffache Torschützin.