Frauenhandball SG BBM fährt souveränen Sieg ein

Dortmund / Von Sascha Staat

Nach der knappen Niederlage im EHF-Cup am Sonntag stand für den souveränen Tabellenführer der Handball-Bundesliga der Frauen bei Borussia Dortmund die nächste durchaus ernstzunehmende Prüfung im Kampf um die Meisterschaft auf dem Programm Mit einem 29:23-Erfolg wurde die Prüfung recht souverän gemeistert.

Es dauerte ein wenig, ehe die SG ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnte. Sowohl Dinah Eckerle im Bietigheimer Kasten als auch Clara Woltering, ihre Vorgängerin im Tor der deutschen Nationalmannschaft, konnten sich in einer von Fehlern auf beiden Seiten geprägten Anfangsphase auszeichnen. Das Zwischenergebnis von 1:1 nach etwas mehr als fünf Minuten stand sinnbildlich für einen hektischen Beginn. Während dem BVB das Fehlen einiger Stammspielerinnen anzumerken war, mangelte es den Gästen nach der langen Reise nach Norwegen etwas an Frische.

Trotz sich bietender Möglichkeiten drückte die SG BBM kaum aufs Tempo und ließ klarste Chancen liegen. Dennoch erarbeitete sie sich eine 4:2-Führung (11.), was aber vielmehr der Abschlussschwäche des Gegners zu verdanken war. Das Niveau der Partie stieg mit dem Verlauf der ersten Halbzeit allerdings an. Die Albertsen-Sieben fand offensiv ihren Rhythmus und stellte die schwarzgelbe Abwehr so vor immer mehr Probleme.

Abwehr schwer zu überwinden

Der BVB fand seinerseits noch die ein oder andere Lücke, aber nach und nach wurde der Vorsprung ausgebaut. Der Mittelblock um Maura Visser und Luisa Schulze ließ dem Rückraum um Toptalent Alina Grijseels kaum zur Entfaltung kommen und auch die erfahrene Anne Müller am Kreis blieb relativ blass.

Innerhalb von nur wenigen Minuten legte die SG zwischen sich und den Gegner sechs Treffer (12:6, 21.). Vor der Pause ließ der Spitzenreiter nur in Unterzahl, nach einer Zeitstrafe gegen Visser, einen kurzen Zwischenspurt der Borussia zu und ging schließlich mit einer komfortablen 15:11-Führung in die Halbzeit.

Mit dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel. Die fehlende Breite im Kader war bei den Dortmunderinnen deutlich zu spüren. Zu viel der Last lag auf den Schultern von Grijseels, auch wenn die junge Spielmacherin eine grandiose Leistung brachte. Gegen die großgewachsene SG-Defensive fehlte ein wenig Durchschlagskraft aus dem Rückraum, um für ausreichend Gefahr zu sorgen.

Grijseels alleine viel zu wenig

Das sorgte dafür, dass die Bietigheimerinnen den Vorsprung locker verwalten konnten, ohne dabei wirklich Vollgas geben zu müssen. Selbst eine weitere Zeitstrafe gegen Visser und später eine Hinausstellung gegen Antje Lauenroth brachten die Bietigheimerinnen nicht ins Schwitzen. Spätestens bei der 25:20-Führung acht Minuten vor dem Ende war die Messe gelesen und der nächste Erfolg eingefahren. „Das war das beste Spiel in Dortmund, seitdem ich in Bietigheim Trainer bin“, sagte Albertsen nach der Begegnung.