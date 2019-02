Frauenhandball SG BBM erteilt Metzingen eine Lehrstunde in Sachen Handball

SG BBM erteilt Metzingen eine Lehrstunde in Sachen Handball

Ludwigsburg / Jan Simecek

Das Aus in den internationalen Wettbewerben und die damit wegfallende Doppelbelastung hat den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim offensichtlich gutgetan. Souverän wie selten zuvor besiegte das Team von Trainer Martin Albertsen im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) den Tabellendritten TuS Metzingen mit 30:21. Bietigheim bleibt damit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Und quasi als Kirsche auf dem Sahnehäubchen gab es in der MHP-Arena auch noch einen neuen Heimspiel-Rekord mit 2412 Zuschauern.

Wenn überhaupt, dann kam der Bietigheimer Sieg nur einmal in Gefahr. Obwohl sich die SG BBM zu Beginn der zweiten Hälfte erst einmal auf 15:9 absetzte, war da plötzlich ein Bruch. Offensiv wurden einige Bälle leichtfertig weggeworfen – unter anderem scheiterte Anna Loerper mit einem Siebenmeter an Madita Kohorst – und defensiv fehlte plötzlich die Konsequenz. Metzingen kam zu einigen ganz leichten Toren aus dem Rückraum, unter anderem drei Treffer in Folge durch Maren Weigel, die die erste Hälfte noch komplett von der Bank verfolgen musste. Plötzlich stand es nur noch 16:13. Albertsen musste eine Auszeit nehmen und ein paar Feinjustierungen vornehmen. Die „Tussies“ kamen zwar noch auf 14:16 und 15:17 heran, doch nun lief die Bietigheimer Handball-Maschine wieder wie geschmiert.

Bärenstarker Mittelblock

Vor allem Maura Visser und Luisa Schulze bildeten einen kaum zu überwindenden Mittelblock. Schulze hatte mehrfach die Hand an Würfen, sodass diese eine leichte Beute für Dinah Eckerle im Tor wurden. Die SG-Schlussfrau hatte dann auch noch die Ruhe und das Können, mit langen Bällen Tempogegenstöße einzuleiten. Die Zuspiele der Torfrau fielen millimetergenau in die Hände von Angela Malestein und Fie Woller, obwohl beide stark bedrängt waren. Mit einem 6:0-Lauf stand es plötzlich 23:15, eine halbe Minute vor Schluss sorgte Schulze sogar für eine Zehn-Tore-Führung. Die konnte Metzingen dann doch nicht so stehen lassen, setzte alles daran, wenigstens mit einem einstelligen Abstand zu verlieren. Mehr als diese Schadensbegrenzung war gegen bärenstarke Bietigheimerinnen, die auch mit einer kurzen Deckung gegen Spielmacherin Visser und später auch noch gegen Kapitänin Karolina Kudlacz-Gloc nicht aus dem Konzept zu bringen waren, aber nicht drin.

Früher Schock für Metzingen

Begonnen hatte die Partie für beide Seiten unglücklich. Die SG BBM scheiterte mit den ersten vier Angriffen an ihrer ehemaligen Torfrau Isabell Roch, hatte zudem in der Defensive Pech, als unter ständig drohendem Zeitspiel Metzingen gleich vier Abschlussmöglichkeiten bekam, weil die Abpraller immer im Aus oder bei den Gästen landeten. Die „Tussies“ hatten einen ganz anderen, ganz frühen Schock zu verdauen. Beim zweiten Angriff der Metzingerinnen, einem Tempogegenstoß, wurde Delaila Amega von Maura Visser ohne Körperkontakt nach rechts abgedrängt, landete dann beim Wurf so unglücklich, dass sie sich das Knie verdrehte und auf der Bahre vom Feld gefahren werden musste.

Dennoch blieb die TuS zunächst dran, führte bis zum 3:2 und musste erst Mitte der ersten Hälfte ein wenig abreißen lassen, als Valentyna Salamakha einen Siebenmeter von Shenia Minevskaja zum möglichen 5:5 abwehrte und Laura von der Heijden im Gegenzug die erste Zwei-Tore-Führung der Gastgeberinnen herauswarf. Schritt um Schritt setzte sich das Albertsen-Team nun bis zum 11:7 ab und hielt diesen Vorsprung bis zu Pause.

Kempa-Trick als Krönung

Die zweite Hälfte wurde dann, abgesehen von der bereits geschilderten Schwächephase, zu einer Demonstration der Bietigheimer Stärke. Die kumulierte schließlich im Treffer zum 29:20, bei dem Loerper Malestein auf dem rechten Flügel bediente, diese aber trotz guter Position nicht abschloss, sondern den Kempa-Trick auspackte und für Kudlacz-Gloc auflegte. Wenn es noch etwas gebraucht hatte, um die Metzinger Fans endgültig verstummen zu lassen, dann war es diese Höchststrafe. Und auch die Mannschaft sah am Ende nicht unbedingt wie ein selbstbewusstes Spitzenteam aus, sondern schlich mit hängenden Köpfen von der Platte, während die Bietigheimerinnen ausgelassen feierten, als ob sie die Meisterschaft schon in der Tasche hätten.