Frauenhandball SG BBM 2 stemmt sich gegen Abstieg

Bietigheim-Bissingen / cp

Der 34:33-Heimsieg gegen die TG 88 Pforzheim lässt den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim 2 sechs Spieltage vor Rundenende die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Dritten Liga Süd. Das Team steht zwar weiter am Tabellenende, hat nach Punkten aber mit der HSG Würm-Mitte gleichgezogen. Beim Tabellenvorletzten aus Gräfelfing sind die Bietigheimerinnen am Samstag zu Gast. Zwei Punkte beträgt der Abstand auf Pforzheim. Der rettende Rang zehn, den Haunstetten einnimmt, ist fünf Zähler entfernt.

Mit zehn Toren war Jana Scheib, die zur kommenden Saison zum Erstligisten HSG Bad Wildungen Vipers wechselt, gegen Pforzheim vor 85 Zuschauern in der Viadukthalle beste Bietigheimer Werferin. Leonie Patorra mit acht und Ann Kynast mit sechs Treffern waren ebenfalls maßgeblich an der satten Torausbeute der SG BBM 2 beteiligt.

Anfangs verlief die Partie ausgeglichen, beim 11:8 setzten sich die Gastgeberinnen dann mit drei Treffern etwas ab. Beim 15:10 und dem 17:12-Halbzeitstand waren es fünf Tore Differenz. Bietigheim hielt den Abstand lange bei bis zu sechs Toren, in der Schlussphase aber holten die Gäste auf und verkürzten auf 28:30. In Gefahr geriet der verdiente Heimerfolg, als Larissa Maschek und Desiree Kolasinac für die TG 88 von 31:34 noch auf 33:34 verkürzten.

SG BBM Bietigheim 2: Kümmerlen, Amo; Karpf, Kynast (6), Hege (2), Klopfer, Christel (1), Patorra (8), Kynast (2/1), Scheib (10), Treusch (3), Bertsch (2), Aurenz.