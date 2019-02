Metzingen SG BBM 2 bejubelt Derbysieg und schöpft Mut im Abstiegskampf

Metzingen / ae

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim 2 haben es in der Dritten Liga vorgemacht und die TuS Metzingen 2 im schwäbischen Duell mit 30:26 bezwungen. Am Samstag, 23. Februar (19 Uhr), könnte die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft nachziehen, denn an diesem Tag findet das mit Spannung erwartete Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs statt. Für die zweite Bietigheimer Garde war der Erfolg in Metzingen ein Mutmacher im Kampf um den Klassenerhalt. Damit verkürzte sie den Rückstand auf die Nichtabstiegsränge. Mit der Unterstützung von Ines Ivancok und Kim Braun aus dem Erstliga-Kader erkämpfte sich das junge SG-Team nach einem 13:14-Rückstand zur Pause noch den Sieg.