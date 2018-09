Fußball Sehnsucht nach einem Heimerfolg

Aspach / ae/bz

Der Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach will sich an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock mit einem Dreier für die harte Arbeit in den vergangenen Wochen belohnen – und den ersten Heimsieg seit dem 18. November 2017 (damals 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt) einfahren. Mit acht Zählern steht Großaspach in der Tabelle nach sieben Spieltagen auf Rang 14. Bisher ist den Kickern aus dem Fautenhau erst ein Sieg gelungen – ein 2:0 bei den Sportfreunden Lotte. Dafür gab’s aber schon fünf Unentschieden.

„Wir betreiben wirklich einen hohen Aufwand, spielen einen disziplinierten Fußball und erspielen uns viele Chancen. Was uns aktuell fehlt, ist einfach nur ein Torerfolg“, sagt SG-Trainer Sascha Hildmann und berichtet von einer hohen Motivation seiner Schützlinge: „Die Jungs brennen auf die Punkte und haben sich das einfach verdient.“

Bisher trafen der Dorfklub und der Tabellenneunte aus Rostock in der Dritten Liga achtmal aufeinander. Zweimal gewann die SG, einmal der einstige Bundesligist von der Ostsee. Fünf weitere Begegnungen endeten remis.

Verzichten muss der Remiskönig der Liga wie gehabt auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung), Jeff-Denis Fehr (Schambeinentzündung), Timo Röttger (Muskelfaserriss), Jannes Hoffmann (Knöchel-OP) und Joel Gerezgiher (Adduktorenprobleme). Auch Stephané Mvibudulu ist aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich im Training zugezogen hat, nicht einsatzfähig.