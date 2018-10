Tischtennis Schwere Gegner für die TTC-Teams

Bietigheim-Bissingen / bz

Je zwei Spiele Stehen sowohl für die Drittligafrauen als auch für die Regionalligamänner des TTC Bietigheim-Bissingen am kommenden Wochenende an. Während die TTC-Frauen zweimal auswärts beim TTC Langweid und der TTG Süßen antreten müssen, empfangen die Bietigheimer Tischtennis-Männer am Samstag den Aufsteiger aus Kuppingen in der heimischen Untermberger Sporthalle. Tags darauf folgt das Gastspiel beim Topfavoriten TSG Kaiserslautern.

Beim Gastspiel in Langweid treffen die Bietigheimerinnen, bestehend aus Karolina Mynarova, Natalia Mozler, Paloma Ballmann und Yasmin Dietrich, auf eines der Topteams der dritten Bundesliga. „Wir wollen uns gut verkaufen und den Favoriten ein wenig ärgern“, so Mannschaftsführerin Yasmin Dietrich.

Deutlich mehr rechnen sich die Bietigheimerinnen dann beim Gastspiel in Süßen aus. Hier wird auch Hong Chen, die etatmäßige Nummer zwei, für den TTC an den Tisch gehen. „Wir wollen am Sonntag im Idealfall unseren ersten Saisonsieg feiern“ gibt sich Dietrich kämpferisch. „Mit Blick auf die Tabelle der jungen Saison ist das schon Abstiegskampf pur“, so Dietrich weiter.

Ein Highlight erwartet die TTC-Männer am Samstagabend um 19 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Kuppingen. Mit Aleksandar Karakasevic kommt der absolute Star der Regionalliga in die Untermberger Sporthalle. King Kara, wie er genannt wird, blickt auf eine bewegte Karriere, gespickt mit Europameistertiteln und Teilnahmen an Weltmeisterschaften sowie Olympiaden, zurück. Mit 4:0 Punkten stehen die Kuppinger aktuell auf Platz drei der Tabelle, während das TTC-Sextett mit 6:0 Punkten den zweiten Tabellenplatz innehat. „Trotz Kara wollen wir das Spiel gewinnen. Unsere Form ist herausragend und das wollen wir unter Beweis stellen“ gibt sich TTC-Youngster Pekka Pelz forsch.

Gemeinsam mit Mats Sandell, Pedro Osiro-Shinohara, Tom Mayer, Nick Rütter und Michael Engelhardt will Pelz mindestens bis zum Gastspiel bei der TSG Kaiserslautern die weiße Weste wahren. Die Pfälzer stehen wie Bietigheim mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze und gelten als der Meisterfavorit. In den ersten drei Spielen mussten sie allerdings auf ihr Spitzenpaarkreuz Victor Liu (USA) und Miad Lotfijanabadi (Iran) verzichten. „Wir werden das Spiel gegen die Topmannschaft der Liga genießen und uns so teuer wie möglich verkaufen“, blickt Pelz voraus.