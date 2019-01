Wasserball Schwaches drittes Viertel

Bietigheim-Bissingen / böl

Im ersten Heimspiel der Saison musste sich der SV Bietigheim in der 2. Wasserballliga Süd im Ludwigsburger Campusbad dem Vorjahresachten SV Cannstatt mit 9:11 geschlagen geben. Dabei überzeugten die Gastgeber insbesondere in der ersten Halbzeit, verspielten die Siegchancen aber vor allem im dritten Viertel.

„Was wir in den ersten 16 Minuten gespielt haben war richtig gut“, resümierte SVB-Coach Markus Köhler und führte weiter aus: „Leider haben wir dann den Faden verloren und kaum noch Tore geschossen, das hat uns das Genick gebrochen.“ Die erstmals mehr oder weniger in Bestbesetzung antretenden Bietigheimer machten es dem Favoriten zunächst äußerst schwer. Besonders die Verteidigung der Heimmannschaft stellte für die junge Cannstatter Mannschaft scheinbar eine nicht unerhebliche Herausforderung dar. Zudem spielte Nicolas Huentz, wie bereits in der vergangenen Woche, im Tor des SVB erneut stark auf.

Im Gegensatz zum Hinspiel traten die Gäste ohne Spielmacher Mike Troll an, dafür mit dem ebenfalls erstligaerfahrenen Novak Zugic. Den Centerspieler suchten die Cannstatter häufig, zum größten Teil gelang es der Bietigheimer Mannschaft jedoch, Zugic in den Griff zu bekommen. Das erste Spiel gegen Cannstatt hatte man noch deutlich mit 8:18 verloren, die Leistungssteigerung und die Vollbesetzung schlugen sich nun im Ergebnis wieder.

„Einerseits ist es äußerst schade, dass wir so ein Spiel, in dem wir über weite Strecken besser sind, nicht gewinnen, andererseits haben wir uns massiv gesteigert. Daran müssen wir anknüpfen“, erklärte Köhler, dessen Team nach gutem Start im dritten Spielabschnitt vielfach hektisch agierte und Cannstatt damit immer besser ins Spiel und letztlich zum Sieg kommen ließ.

SV Bietigheim: Huentz; Oliver Färber, Ulfers (3), Nekola (1), Bölke (1), Menking, Patrick Färber (2), Petrit Salihu, Rasch, Schwuchow (1), Haueisen (1), Gansel, Wildner.