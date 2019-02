Frauenhandball Schwache zweite Hälfte kostet Punkte

Bruchsal / zer

Auch im dritten Spiel der Rückrunde gab es für die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim nichts zu holen. Gegen den Tabellennachbarn, die SG Heidelsheim/Helmsheim, musste sich der TSV deutlich mit 22:29 geschlagen geben.

TSV-Trainer Stefan Martin war mit seinem Team nicht zufrieden. „Diese Punkte wären so wichtig für uns gewesen. Wir spielen jedoch einfach zu inkonstant und lassen zu viele freie Chancen liegen“, monierte der Bönnigheimer Coach. Aktuell liegt der TSV mit 13:19 Punkten lediglich zwei Zähler vor den Abstiegsplätzen. Doch die aktuelle personelle Situation macht nur wenig Hoffnung. Sina Häberlen feierte zwar nach sieben Wochen Verletzungspause ihr Comeback, dafür muss Martin auf Carolin Krieg und Alkje Ziegler, zwei weitere wichtige Rückraumspielerinnen, verletzungsbedingt mehrere Wochen verzichten.

Trotz dieser misslichen Lage starteten die Bönnigheimerinnen optimistisch in die Partie. In der 12. Spielminute lag der TSV knapp mit 4:5 zurück. Die Abwehrreihe um Swantje Ziegler stand stabil, agierte gegen die Angriffsreihe aggressiv und ließ den Gastgeberinnen nur wenig Raum. Bönnigheim ließ in der ersten Hälfte nur zwölf Tore zu. „Unsere Abwehr stand gut, der Angriff war das Problem“, so Martin. So ging die SG nach 22 Minuten das erste Mal mit fünf Toren in Führung (11:6). Doch der TSV kämpfte sich über die zweite Welle zurück und verkürzte auf 11:12 zur Pause.

Doch wie schon in der Vorwoche präsentierte sich der TSV nach dem Seitenwechsel zu unkonzentriert. Der Kampfgeist der letzten Minuten vor der Pause war wie verflogen. Viele technische Fehler und unvorbereitete Würfe luden den Gastgeber zu einfachen Toren ein. Über 14:12 und 16:13 zog die SG innerhalb von zehn Minuten erneut auf fünf Tore davon (19:14). Die SG dominierte nun die Partie und ließ sich den erspielten Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Ende mussten sich die Bönnigheimerinnen mit einer verdienten 22:29-Niederlage abfinden.

TSV Bönnigheim: Schuch, Altmann; Zäh (4), Hafendörfer, Haar (1), Rupertus, Zerweck (5/2), Chiara Ullrich (1), Graner, Hildenbrand (4), Kübler, Häberlen (3), Vilara-Heipl (4), Swantje Ziegler.