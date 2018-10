Basketball Schwache MHP Riesen verlieren in Le Mans

Le Mans / sim

Die Pleitenserie der MHP Riesen Ludwigsburg geht weiter. In der Champions-League unterlag das Basketball-Team von Trainer John Patrick am Dienstagabend mit 54:64 (35:33) bei Le Mans Sarthe Basket und baute die Serie auf historische sechs Niederlagen aus. Zuletzt hatte es im Dezember 2014 sechs Pflichtspielpleiten in Folge gegeben.

Beste Ludwigsburger waren die Rückkehrer Lamont Jones und Owen Klassen mit 10 und 13 Punkten. Zusammen mit Karim Jallow waren sie auch die einzigen Riesen, die Wurfquoten um die 50 Prozent vorzuweisen hatten. Jordon Crawford traf dagegen keinen einzigen von sieben Versuchen.

Die Partie begann, wie man es von einem Duell der beiden noch sieglosen Klubs beinahe erwarten konnte. Nach fast vier Minuten waren gerade acht Punkte erzielt worden, Ludwigsburg führte mit 6:2. Die Hälfte der Zähler stammte aus Freiwürfen. Mit einem Dreier von Cameron Clark nahm die Partie dann etwas Fahrt auf und zweieinhalb Minuten später führte Le Mans mit 13:11. Riesen-Trainer John Patrick nahm eine Auszeit, weil weder bei den Würfen, noch bei den Pässen die Präzision stimmte. Es half zunächst. Die Barockstädter drehten die Partie wieder, gingen mit einer 21:19-Führung in die Pause.

Zu Beginn der zweiten zehn Minuten war aber irgendwie alles wieder vergessen. Le Mans machte in den ersten fünf Minuten zehn Punkte in Folge. erst dann spielten die Riesen dank eines Dreiers von Aaron Best wieder ein wenig mit. Nachdem die Gastgeber noch einmal auf 33:24 gestellt hatten, gingen die Riesen dann richtig ab. Mit elf Punkten in Folge drehten sie eine Minute vor dem Seitenwechsel das Ergebnis wieder und verteidigten das 35:33 bis zum Seitenwechsel.

Die ersten Punkte im dritten Abschnitt gehörten den Gastgebern. Doch dann schaffte es das Patrick-Team, auf 40:35 davon zu ziehen. Wie im zweiten Durchgang lief es aber plötzlich nicht mehr, Le Mans gelangen acht unbeantwortete Punkte. Beim Stand von 41:40 für die Gastgeber nahm der Riesen-Coach erneut eine Auszeit und sein Team blieb tatsächlich kurzzeitig dran. Danach zogen die Franzosen aber auf 48:42 davon. Mit zwei verwandelten Freiwürfen nährte Kelan Martin kurz vor der dritten Pause die Hoffnung der Barockstädter.

Die Hoffnung hielt allerdings nicht allzu lange. Bis zur Mitte des Schlussviertels zog Le Mans auf 55:46 davon. Ludwigsburg kam nur noch kurzfristig auf 50:55 und 52:57 heran, war aber dank einer insgesamt unterirdischen Wurfquote von 37 Prozent diesseits und nur 20 Prozent jenseits der Drei-Punkte-Linie machtlos. Denn dazu kamen noch 18 Turnovers bei 14 der Gastgeber. Le Mans war das etwas bessere von zwei schwachen Teams und gewann verdient.