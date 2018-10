Frauenhandball Schwache Anfangsphase verhindert den Heimsieg

Bönnigheim / Dittmar Zäh

Gegen das Spitzenteam aus Wolfschlugen, kassierten die Bönnigheimer Oberliga-Frauen um Trainer Stefan Martin die zweite Niederlage in Folge. Eine verschlafene Anfangsphase und ein damit verbundener Sieben-Tore-Rückstand (3:10) nach einer Viertelstunde waren zu viel. Am Ende musste Bönnigheim gegen den TSV Wolfschlugen eine 28:32-Heimniederlage hinnehmen.

Der Frust bei Trainer Stefan Martin hielt sich nach der zweiten Niederlage in Folge in Grenzen. „Wolfschlugen ist mit 12:2 Punkten die derzeit beste Mannschaft der Liga, hat ein starkes Team beisammen und hat letztlich auch verdient gewonnen“, sagte er zunächst versöhnlich und fügte mit einem gequälten Lächeln an: „Für unsere wieder einmal total verschlafene Anfangsphase finde ich keine Worte.“

Wie schon des Öfteren gesehen, erwischten der TSV in der mit über 200 Zuschauern wieder gut besuchten Bönnigheimer Sporthalle keinen guten Start. Erneut waren es zahlreiche technische Fehler und ein unsicheres Auftreten, welches den Gästen leichtes Spiel gewährte. Nach einem 2:3 Rückstand in der sechsten Minute kam es für die Gastgeberinnen ganz dick. Fünf Tore in Folge der cleveren und gedanklich schnelleren Wolfschlugenerinnen deuteten schon auf ein sehr schwieriges Spiel hin. Nach einer Viertelstunde schien beim Stand von 3:10 schon früh alles gelaufen zu sein.

Martins Team hatte sich zu viele leichtfertige Ballverluste im ungestümen Vorwärtsdrang geleistet. Aber auch in der Abwehr gab es zu große Lücken. Wolfschlugens junge Spielmacherin Antonia Amann brachte ihre Mitspielerinnen immer wieder perfekt in Position, vor allem das immer gleiche Anspiel auf Mara Seizer (6 Tore) oder Stephanie Frick, die alle ihre sechs Tore in den ersten 25 Minuten erzielte, ärgerte Bönnigheims Coach maßlos. „Die taktischen Vorgaben, die wir im Training angesprochen haben, haben einfach nicht funktioniert“, meinte Martin.

Nach dem großen Rückstand wurde Alexandra Zäh zur Sonderbewacherin von Amann oder von deren Stellvertreterin Jana Lorenz auserkoren. Das fruchtete leidlich, denn bis zur Pause schafften die Einheimischen wenigsten eine Annäherung auf 12:17.

In der zweiten Halbzeit rannte Bönnigheim zehn Minuten lang dem Fünf-Tore-Rückstand hinterher (18:23), ehe man sich mit einer offensiveren Abwehr und größerer Effektivität im Angriff zurück in die Partie biss. In der 46. Minute hatten die Einheimischen nach Sandra Graners Siebenmeter den 23:24-Anschluss geschafft.

Hoffnung keimte auf, dass die Partie doch noch zu kippen war. Doch die Gäste blieben cool, und sorgten wieder für Distanz. Sechs Minuten vor dem Ende stand es 25:29, und diesen Abstand konnten die Bönnigheimerinnen bis zum Abpfiff nicht mehr verringern. Die zwischenzeitliche Aufholjagd hatte zu viele Kräfte und Konzentration gefordert. So musste man sich gegen einen starken TSV Wolfschlugen mit 28:32 geschlagen geben.

Bereits am Donnerstag (1. November, 17 Uhr) trifft der TSV auswärts auf den VfL Waiblingen 2. Der Drittligaabsteiger ist nicht ganz so gut in die Saison gestartet, liegt mit 3:9 Punkten auf dem drittletzten Platz, hat aber gegen die SG Schozach-Bottwartal ein Ausrufezeichen gesetzt und gewonnen.

TSV Bönnigheim: Maier, Schuch; Zäh (5), Bauer, Meic (1), Rupertus, Zerweck (1), Graner (5/4), Hildenbrand (6), Krieg, Ziegler A. (2), Häberlen (3), Vilara-Heipl (3/1), Ziegler S. (2).