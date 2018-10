Fußball Schnorrenberg ist neuer SG-Trainer

Aspach / bz/sim

Die SG Sonnenhof Großaspach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den vor zwei Wochen freigestellten Cheftrainer Sascha Hildmann fündig geworden. Florian Schnorrenberg wurde als neuer Cheftrainer verpflichtet. Der 41-jährige erhält beim selbst ernannten Dorfklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, der für die dritte Liga Gültigkeit besitzt.

„Wir haben als gesamter Verein in dieser Situation nicht hektisch gehandelt, sondern vielmehr ein klares Trainerprofil skizziert, welches optimal zur SG passt“, sagt SG-Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas. „Deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass wir mit Florian Schnorrenberg unseren Wunschkandidaten für den Posten des Cheftrainers verpflichten konnten. Wir sind absolut überzeugt, dass wir mit Florian und dem gesamten Trainerteam unsere sportlichen Ziele erreichen werden“, zeigte sich Koukoutrigas mit der Verpflichtung zufrieden.

Bis zum Sommer diesen Jahres war der gebürtige Siegener Schnorrenberg acht Jahre lang für den TuS Erndtebrück als Trainer und sportlicher Leiter aktiv, durfte mit dem Verein aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein in den letzten vier Spielzeiten zweimal den Aufstieg in die Regionalliga feiern und führte den Club gleich drei Mal in den DFB-Pokal. Nach dem zweiten Abstieg aus der Regionalliga West stieg Schnorrenberg im Sommer vorzeitig aus seinem Vertrag in Erndtebrück aus. Seither machte der Brachbacher eine Pause.

Florian Schnorrenberg leitete am Mittwochvormittag bereits das Training der Drittligamannschaft und wurde im Anschluss offiziell vorgestellt. „Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein, auf die Aufgabe bei der SG Sonnenhof und auf die Chance, in der dritten Liga arbeiten zu können. In den nächsten Tagen ist es für mich sehr wichtig, die Mannschaft im Training kennenzulernen und mich sehr intensiv mit dem Trainerteam auszutauschen“, sagt er. Die erste Pflichtaufgabe für den neuen SG-Trainer wird am Samstag das Heimspiel gegen den SV Meppen sein. Ein Sieg ist zum Einstand beinahe Pflicht, denn die Emsländer stehen nur einem Punkt vor den Bottwartälern auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.