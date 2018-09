Frauenhandball Schluss mit knappen Ergebnissen

Von Andreas Eberle

Fünfmal in Folge hatten die Frauen der SG BBM Bietigheim das Schwabenduell gegen die TuS Metzingen hauchdünn mit nur einem Tor Unterschied gewonnen – eine für Handball-Verhältnisse fast schon aberwitzige Serie. Auch die Partie am Mittwochabend in Metzingen war lange eine spannende Angelegenheit, doch diesmal setzten sich die favorisierten Bietigheimerinnen fast schon deutlich durch: mit 29:25 (16:14). Damit bleiben sie – wie auch der Titelverteidiger Thüringer HC, der VfL Oldenburg und die HSG Blomberg-Lippe – nach zwei Bundesliga-Spieltagen verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. „Das Niveau und das Tempo waren sehr hoch. Das war Werbung für den Frauenhandball“, sagte SG-Trainer Martin Albertsen.

Flotter Schlagabtausch

Das Kräftemessen zwischen dem Fünften der Vorsaison aus dem Ermstal und dem Vizemeister aus dem Enztal wurde dem Etikett „Spitzenspiel“ in der Tat gerecht. Beide Mannschaften lieferten sich vor den 1050 Zuschauern in der ausverkauften Öschhalle einen flotten und intensiven Schlagabtausch und zeigten technisch anspruchsvollen Handball. Beim Torewerfen tat sich ein niederländisches Trio hervor: TuS-Toptalent Delaila Amega war achtmal erfolgreich, die SG-Profis Maura Visser und Laura von der Heijden erzielten jeweils fünf Treffer.

In der ersten Hälfte hatten die Bietigheimerinnen Vorteile und lagen beim 9:13-Zwischenstand (22.) schon mit vier Toren vorne. Bis zur Pause schmolz dieses Polster aber auf zwei Treffer zusammen – auch weil TuS-Spielerin Monika Kobylinska vier Sekunden vor dem Halbzeitsignal noch auf 14:16 verkürzte.

Die 15-minütige Unterbrechung schien den Gästen nicht gut bekommen zu haben. Zwar schaffte Kreisläuferin Antje Lauenroth noch das 17:14 für die SG BBM, doch dann folgten drei Metzinger Tore am Stück zum 17:17- Ausgleich (35.). Bietigheim wirkte fahrig und wackelte – und vergab in dieser kritischen Phase sogar zwei Siebenmeter: Visser scheiterte an der Latte, Kim Naidzinavicius an der früheren SG-Torfrau Isabell Roch. Eine Führung – es wäre die erste seit dem 1:0 gewesen – gelang dem Heimteam allerdings nicht.

Stattdessen spielten nun die Bietigheimerinnen ihre Weltklasse, Routine und Erfahrung aus. Sie schüttelten die Schwächephase ab wie eine lästige Fliege von der Hand und übernahmen wieder das Kommando. Selbst die vielen Unterzahl-Situationen meisterten die Gäste mit Bravour. Aus einer zarten 24:23-Führung (51.) wurde innerhalb von drei Minuten beim 27:23 wieder ein Vier-Tore-Vorsprung – die halbe Miete.

Der Rest war nur noch Formsache: Konzentriert tütete der Champions-League-Teilnehmer einen 29:25-Erfolg ein und beendete so die Serie knapper Ergebnisse gegen die „Tussies“ – zumindest bis zum Wiedersehen in der Rückrunde am 23. Februar 2019. „Wir haben das Spiel in der Abwehr gewonnen“, sagte Albertsen und sprach von „einer schweren Aufgabe in dieser stimmungsvollen Halle“: „Ich bin froh, dass wir hier zwei Punkte mitgenommen haben, denn das kann man nicht von vornherein erwarten.“