Fußball Schlüsselspiel im Abstiegskampf

Löchgau / Jan Fedra

Sechs Punkte trennen den Fußball-Verbandsligisten FV Löchgau vom FC Wangen. Mit zehn Zählern steht der FVL aktuell auf Rang 13, die Allgäuer sind Tabellenletzter. Die Konstellation im Tableau verspricht also ein enges Duell, wenn der Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr) in Löchgau auf das Schlusslicht trifft. Es wartet ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf und eine Partie, die die Gastgeber unbedingt gewinnen wollen.

0:2 unterlag die Elf von Trainer Thomas Herbst am vergangenen Wochenende beim Spitzenreiter Dorfmerkingen. Auch wenn sich die Löchgauer in der zweiten Hälfte auf Augenhöhe mit den Sportfreunden zeigten, so war es dennoch ein Bonusspiel. Heißt: Herbst und sein Team planten nicht fest ein, mit drei Punkten im Gepäck von der Ostalb zurückzukehren. Das ist am Samstag anders: „Dass sich die Situation gegen Wangen anders darstellt als gegen den Tabellenführer, ist klar. Ich rechne mit einer kampfbetonten Partie“, sagt Herbst und beschreibt seine Erwartungen weiter so: „Wenn man im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten etwas für das Punktekonto tun will, dann hilft nur ein Heimsieg. Daran werden wir alles setzen.“

Dass Wangen dabei alles andere als eine leichte Hürde für seine junge Mannschaft wird – da ist sich der FVL-Coach sicher. Da ist zum einen Trainerkollege Adrian Philipp, den Herbst für seine Fähigkeiten an der Seitenlinie schätzt. Zum anderen tankte der FCW vergangene Woche mächtig Selbstvertrauen. Als „außergewöhnlich“ beschreibt Herbst den 4:0-Heimsieg des letztjährigen Tabellenfünften gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Und dennoch: Beim FVL ist man sich – auch ob des anspruchsvollen Restprogramms vor der Winterpause – bewusst, dass gegen Wangen nach der kleinen Durststrecke zu Hause wieder ein Dreier guttun würde. Den letzten Heimsieg feierte der Aufsteiger am vierten Spieltag gegen Tübingen. „Wir wissen um die Situation und wollen vor den Spielen in Essingen, gegen Laupheim und in Rutesheim so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Man braucht vor der Winterpause schon 18 bis 20 Punkte“, erklärt Herbst, bevor er den Fokus wieder komplett auf die kommende Partie richtet: „Das wird ein ganz schweres Spiel. Ich hoffe auf große Unterstützung von den Zuschauern. Solche Spiele sind im Saisonverlauf entscheidend.“ Mut machen könnte dem FVL die Erinnerung an seine erste Verbandsliga-Spielzeit. Ende Mai 2017 gewannen die Roten unter ungleich größerem Druck dank zweier später Tore mit 4:2 im Wangener Allgäustadion.

Die SKV Rutesheim reist am Samstag leicht favorisiert zum Auswärtsspiel nach Heiningen. Anstoß der Partie des Tabellenzweiten gegen den achtplatzierten FC ist um 15.30 Uhr. Schon eine halbe Stunde früher trifft der VfB Neckarrems am heimischen Hummelberg auf den FSV Hollenbach.