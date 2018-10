Handball Schafft der Aufsteiger gegen Minden eine Überraschung?

Bietigheim-Bissingen / bz

Am zehnten Spieltag der Handball-Bundesliga sucht Aufsteiger SG BBM Bietigheim die nächste Chance, sein Punktekonto auszubauen und den Anschluss im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga nicht zu verlieren. Zu Gast ist diesen Donnerstag (19 Uhr) in der EgeTrans-Arena Bietigheim der Tabellensiebte GWD Minden.

Allein schon an der Tabellenposition der Dankenser lässt sich ablesen, dass die Aufgabe für den Aufsteiger keine leichte werden wird. Bis zum Jahresende will die Truppe von Ralf Bader zu den bisherigen zwei Pluspunkten noch den einen oder anderen weiteren holen, um im Rennen um den Klassenerhalt weiter mitmischen zu können. Deshalb galt der Fokus nach der 21:28-Niederlage in Gummersbach schnell der kommenden Aufgabe. „Wir werden mit der Unterstützung unserer Fans alles versuchen, was drin ist“, verspricht Bader.

„Genauso wie wir unsere guten Leistungen nicht überbewertet haben, werden wir die Niederlage in Gummersbach richtig einordnen“, relativierte der SG BBM-Coach die Leistung seiner Truppe beim Traditionsverein. „Wir gehen vermutlich in jedes unserer Spiele als Außenseiter, das war in Gummersbach so und wird auch gegen Minden nicht anders sein“, so Bader.

Um die Niederlage bei einem der Tabellennachbarn abzuhaken und den Schalter auf Minden umzustellen, war die Zeit bis Donnerstag knapp bemessen. Wichtig wird vor allem sein, die mäßige Leistung in Gummersbach aus den Köpfen zu bekommen. Der Aufsteiger war am Sonntag nicht in der Lage, sein Potential auf den Punkt abzurufen. Das soll jetzt mit den eigenen Fans im Rücken anders werden. Eventuell kann Dominik Claus zwei Wochen nach seiner Bänderverletzung wieder mitwirken. Für Ralf Bader wäre das eine ganz wichtige Personalie. Zu wenige Optionen haben in Gummersbach sowohl in der Offensive wie in der Defensive gezündet.

Vor allem aber will die SG BBM jene Struktur in ihrem Mannschaftsgefüge wiederfinden, die gegen Göppingen zu den ersten Punkten verholfen hatte und den Aufsteiger wiederholt an den Punkten hatte schnuppern lassen. „Wir müssen wieder diese Disziplin in unser Spiel bringen“, nennt Bader das Konzept, das das eine oder andere naturgemäße Defizit des Aufsteigers ausgleichen soll.

Auch gegen Minden lautet die Marschroute, möglichst lange das Spiel offen zu halten. Das wird keine leichte Aufgabe, denn die Gäste kommen mit viel Rückenwind nach Bietigheim. Nach den Erfolgen gegen Stuttgart und in Lemgo hat GWD Minden gegen die MT Melsungen am Sonntag den dritten Liga-Sieg in Folge eingefahren. Stellvertretend für den jüngsten Aufwärtstrend stehen Christoffer Rambo und Dalibor Doder. Die beiden sind die Ankerpunkte im Mindener Angriffsspiel. bz