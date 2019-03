Mit Wut im Bauch gehen die Eishockey-Amateure des SC Bietigheim-Bissingen an diesem Samstag (16.30 Uhr) ins entscheidende dritte Playoff-Finalspiel gegen den ESC Zweibrücken um die Regionalliga-Meisterschaft. Das 3:12-Debakel im zweiten Duell in der Westpfalz hat der Hauptrundenmeister aus dem Ellental noch nicht vergessen. „Das Spiel hat Spuren hinterlassen – nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Wir haben uns dort klar benachteiligt und betrogen gefühlt“, sagt Trainer Jakob Vos­tarek. Seine Mannschaft hatte zahlreiche strittige Strafen hinnehmen müssen. Nun ist sie heiß auf eine Revanche. Vostarek: „Wir wollen Zweibrücken am Samstag sportlich die Antwort geben.“

Auf 1000 Zuschauer hofft der SCB-Trainer zum Showdown in der EgeTrans-Arena. Die Titelverteidigung ist dabei das große Ziel der „kleinen“ Steelers. „Wir freuen uns auf ein tolles Heimspiel. Zu Hause Meister zu werden, ist sowieso schöner als in Zweibrücken“, stellt Vostarek fest. Unter der Woche fehlten einige grippegeplagte Bietigheimer Spieler, darunter auch Topstürmer Mathias Vostarek, der jüngere Bruder des Trainers. Die Hoffnung, Nachwuchsmann Fabjon Kuqi (18) einzusetzen, erfüllt sich derweil nicht – weil die Steelers- Profis am späten Freitagabend in Dresden verloren und der Youngster nun am Sonntag eine weitere Partie im Playoff-Viertelfinale der DEL2 mit der ersten Mannschaft bestreitet.

Vor knapp zwei Wochen gewannen die SCB-Amateure das erste Heimduell der Best-of-Seven-Serie gegen die „Hornets“ aus der Pfalz mit 6:5, mussten nach einer 5:1-Führung allerdings noch mal kräftig zittern. Vereinsmanager Gregor Rustige ist zuversichtlich, dass das Bietigheimer Team auch nach dem entscheidenden Finalspiel Grund zum Jubeln hat: „Ich glaube fest an den Titelgewinn, denn wir sind besser als Zweibrücken. Auch über die gesamte Saison gesehen waren wir die beste Mannschaft der Liga.“

Info Alle SCB-Mitglieder, Inhaber einer Dauerkarte für die DEL2-Profis und Fans, die in einem Steelers-Trikot in die EgeTrans-Arena kommen, erhalten an diesem Samstag zum dritten Finalspiel freien Eintritt. Alle anderen Besucher zahlen fünf und ermäßigt drei Euro.