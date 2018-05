Eishockey SC Riessersee beantragt Lizenz

Bietigheim-Bissingen / ae

Alle sportlich qualifizierten Klubs der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) haben ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2018/2019 bei der Ligagesellschaft eingereicht. Nach umfangreichen Gesprächen und Prüfungen der Verantwortlichen am Standort Garmisch-Partenkirchen in den letzten Tagen hat der Vizemeister SC Riessersee beschlossen, an der Lizenzprüfung der zweithöchsten Profiliga für die kommende Spielzeit teilzunehmen. Der Traditionsverein und zehnmalige deutsche Meister hatte zuletzt den Austritt aus der DEL 2 aufgrund finanzieller Probleme erwogen, was für die Liga einen herben Imageschaden bedeutet hätte (die BZ berichtete). Im Playoff-Finale im April 2017 hatte sich der SC Riessersee den Bietigheim Steelers nach fünf Spielen geschlagen geben müssen.

Der Deggendorfer SC hat sich als bestes deutsches Team der Oberliga sportlich für den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse qualifiziert und die erforderlichen Dokumente bei der Liga eingereicht. Schon in den Jahren zuvor gab es mit Freiburg, Bayreuth und Bad Tölz jeweils einen Aufsteiger aus der Oberliga in die zweithöchste Spielklasse. Ebenso ihre Unterlagen zur Prüfung abgegeben haben die Bayreuth Tigers. Die Oberfranken wären als Absteiger erster Nachrücker, sollten im Ergebnis der Lizenzprüfung weniger als 14 sportlich qualifizierte Klubs eine Lizenz für die neue Spielzeit erhalten. Das Lizenzprüfungsverfahren für die neue Saison, das am 14. September beginnt, soll bis Anfang Juli abgeschlossen sein.