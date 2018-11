Basketball Sabeckis soll Riesen aus der Krise führen

Ludwigsburg / bz

Wenn sich diesen Samstag (20.30 Uhr) in der Ludwigsburger MHP-Arena die MHP Riesen Ludwigsburg und s.Oliver Würzburg in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegenüberstehen, blicken beide Teams auf enttäuschende Wochen zurück. Mit Playoff-Ambitionen in die Saison gestartet, befinden sich sowohl die Hausherren als auch die Gäste aktuell in einer Krise. Ludwigsburg gewann wettbewerbsübergreifend keines der letzten acht Spiele, Würzburg holte zumindest in den letzten beiden Spielen in der BBL und im Europapokal die ersten Siege. Das Team von Coach Denis Wucherer ist aber noch nicht ganz in der Spur.

Von „in der Spur“ kann auch bei Ludwigsburg keinesfalls die Rede sein. Der Klub steckt derzeit in der längsten Niederlagen-Serie seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2002. In den vergangenen Wochen zeigten die Schützlinge von John Patrick mehrfach, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Aber sie verspielten teils hohen Vorsprünge und ließen sich zuletzt zu leicht aus dem Konzept bringen. Neuzugang Donatas Sabeckis soll die Barockstädter nun mit seiner Erfahrung und Ruhe im Aufbauspiel möglichst gleich zum Erfolg führen.