Fußball Rutesheim stellt neue Trainer vor

Leonberg / bz

Fußball-Verbandsligist SKV Rutesheim hat auf die kürzlich bekannt gegebenen Abgänge seiner Trainer zum Saisonende reagiert. Neuer Coach der ersten Mannschaft und damit Nachfolger von Rolf Kramer wird von 1. Juli 2019 an der Trainer des TSV Schwieberdingen, Jens Eng. Neuer Mann auf der Kommandobrücke der U23-Junioren und damit Nachfolger von Alexander Ziegler wird ebenfalls ab Anfang Juli Kai-Milan Liedtke, derzeit Spieler des Bezirksligisten OFK Beograd Stuttgart.

Eng ist seit 2014 als Trainer in Schwieberdingen tätig, zuvor war er Spielertrainer beim TSV Merklingen. Der 41-Jährige verfügt über die A-Lizenz und ist zudem als DFB-Stützpunkttrainer im Jugendbereich engagiert. Das Sportgelände Bühl ist für Eng kein Neuland. Er trug von 2005 bis 2008 die Farben der SKV in der Landesliga. Weitere Stationen in seiner Spielerlaufbahn waren unter anderem die TSF Ditzingen in der Oberliga und der FSV 08 Bissingen in der Verbandsliga.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe ab Sommer. Der SKV ist es gelungen, viele junge Spieler durch eine hervorragende Jugendarbeit und über die U23 in die erste Mannschaft zu entwickeln. Diese optimalen Voraussetzungen und Strukturen, die Philosophie des Vereins und das geschaffene Umfeld waren für mich ganz entscheidende Punkte“, so Eng. „Die Ligazugehörigkeit spielte daher eine untergeordnete Rolle“, so der neue SKV-Trainer weiter.