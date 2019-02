Eishockey Rupert Meister wird sportlicher Leiter des SCB

Bietigheim-Bissingen / bz

Der SC Bietigheim-Bissingen hat Rupert Meister ab der kommenden Saison als Sportlichen Leiter des Nachwuchsbereichs verpflichtet. Außerdem übernimmt Meister den Trainerposten der U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL). Meister verfügt sowohl als Aktiver wie auch als Trainer über eine sehr erfolgreiche Vita und ein hervorragendes Renommee.

„Wir sind überglücklich, Rupert Meister für den Bietigheimer Eishockey-Nachwuchs gewinnen zu können. Für unseren verhältnismäßig jungen Verein ist das ein Meilenstein.“, freut sich der SCB-Vorsitzende Christoph Heinzmann. „Die Verpflichtung eines solchen Fachmanns zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren den Eishockey-Standort Bietigheim-Bissingen nicht nur im Profibereich, sondern vor allem auch im Nachwuchsbereich weiterentwickelt und professionalisiert haben. Mit Meister möchten wir uns sportlich nochmals verbessern, damit wir langfristig zu den zehn besten Nachwuchsvereinen in Deutschland gehören. Er wird in der Rolle des Trainers der U20 direkten Einfluss auf die Entwicklung der jungen Talente nehmen und diese auf den Profibereich vorbereiten. In der Rolle des Sportlichen Leiters wird er den roten Faden für den gesamten Nachwuchsbereich festlegen“, umreißt der SCB-Vorsitzende die Aufgaben Meisters.

„Die Verantwortlichen des SC Bietigheim, deren Engagement, Vision und die bisher geleistete Arbeit, haben mich vollends überzeugt. Ich freue mich, ein Teil der Steelers-Familie zu sein, insbesondere auf die ungemein spannende Herausforderung in einem professionellen Umfeld die Zukunft mit zu gestalten“, freut sich der deutsche Meister von 1983 auf seine neue Aufgabe.

Ziel: Top-Ten in Deutschland

Auch Gregor Rustige, Vereinsmanager SC Bietigheim-Bissingen zeigt sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang hinter der Bande. „Wir sind sehr stolz auf die Verpflichtung von Rupert Meister. Mit ihm möchten wir nun den nächsten Schritt gehen und den Eishockey-Nachwuchs in Bietigheim gezielt weiterentwickeln“, so Rustige. „Mit unserem neuen sportlichen Leiter wollen wir an unserer Mission, der Förderung von Leistungs- und Breitensport, festhalten. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Vision, den fünften Stern im Zertifizierungsprogramm des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zu erreichen, sowie unserem Nachwuchs eine verbesserte Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport zu ermöglichen, erreichen können.“

Rupert Meister wurde 1965 in Landshut geboren, begann seine überaus erfolgreiche Eishockey-Torhüterkarriere beim dortigen EVL. Mit dem EV Landshut wurde er 1983 Deutscher Meister. Er nahm als aktiver Sportler an Europa- und Weltmeisterschaften teil und spielte unter anderem für die Eisbären Berlin, die Augsburg Panther und die Frankfurt Lions in der DEL. Seine aktive Karriere beendete er im Jahr 2000. Direkt nach Karriereende erwarb er die Trainer-A-Lizenz und stieg als Trainer der DNL-Mannschaft in Landshut ein. Seine Trainerkarriere führte ihn über Hospitationen in der NHL, bei den Anaheim Ducks und den Los Angeles Kings, Tätigkeiten für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sowohl im Nachwuchs- als auch im Aktivenbereich, und Stationen bei den Kölner Haien und dem SC Bern nun nach Bietigheim.