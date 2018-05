Handball Rumpfteam kennt keine Gnade

Dessau / Andreas Eberle

Selbst mit einem Rumpfaufgebot hat der künftige Handball-Erstligist SG BBM Bietigheim dem Dessau-Roßlauer HV die Leviten gelesen: Der Tabellenzweite aus dem Enztal setzte sich am vorletzten Zweitliga-Spieltag klar mit 38:27 durch.

Dabei war der Aufsteiger mit großen Personalproblemen ins letzte Auswärtsduell der Saison gegangen: Neben den ohnehin verletzt fehlenden Domenico Ebner, Panagiotis Erifopoulos und Felix König winkten am Samstag nach dem Aufwärmen auch noch Valentin Schmidt (Knieprobleme) und Dominik Claus (Knie und Schulter) ab, sodass Hartmut Mayerhoffer in der Dessauer Anhalt-Arena nur noch neun Feldspieler zur Verfügung standen, darunter vier für den Rückraum. „Man merkt, dass die Saison ihren Tribut fordert. Als es für uns noch um viel ging, haben die Spieler auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Jetzt nehmen wir sie zu ihrem Wohl raus“, sagte der scheidende SG-Trainer. Ihm zufolge sollen die angeschlagenen Akteure ihre Blessuren auskurieren, damit sie beschwerdefrei in die Vorbereitung gehen können.

Das verbliebene Häuflein Bietigheimer zeigte vor den 742 Zuschauern eine Handball-Gala und revanchierte sich mit dem Kantersieg für die bittere 20:22-Niederlage, die die SG BBM im Endspurt der Vorsaison kassiert hatte. Ab dem 3:2 (3.) lagen die Gäste stets vorne und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Zur Pause führte Bietigheim bereits mit 19:13. In der 51. Minute hatte die Spielgemeinschaft beim 21:36 sogar 15 Tore Vorsprung.

Gastgeber überfordert

Die überforderten Gastgeber resignierten und fügten sich in ihr Schicksal – Bietigheim war für Dessau-Roßlau im letzten Heimspiel einfach eine Nummer zu groß. Da konnte sich Mayerhoffer sogar den Luxus leisten, in der Schlussphase mit dem bis dahin zehnfachen Torschützen Gerdas Babarskas seinen besten Werfer auf der Bank zu lassen. Wenig später nahm der Coach auch den überragend haltenden Jürgen Müller vom Feld. So durfte Mirko Neumann, der Torhüter der dritten Mannschaft, in den letzten sieben Minuten Zweitliga-Luft schnuppern. „Die Jungs haben die richtige Einstellung an den Tag gelegt und eine super Leistung gezeigt. Man hat gesehen, dass sie viel Spaß hatten“, sagte Mayerhoffer.