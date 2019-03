Er kam, sah – und der FSV 08 Bissingen siegte: In der 82. Minute wurde Marius Kunde nach achtwöchiger Verletzungspause eingewechselt und verbuchte damit seinen ersten Einsatz im Fußball-Jahr 2019. Prompt wurde der 08-Kapitän im Oberliga-Heimspiel gegen den FC 08 Villingen noch zum Matchwinner: In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Kunde nach einer im Getümmel verlängerten Ecke per Volleyschuss das 2:1 – Gästekeeper Christian Mendes Cavalcanti schlüpfte der Ball irgendwie noch zwischen den Fingern durch. Wie von einer Tarantel gestochen rannte Kunde, verfolgt von den Teamkollegen, nach dem Siegtor zum Spielfeldrand und umarmte dort den Langzeitverletzten Duc Thanh Ngo. „Wir haben vor dem Spiel noch darüber gewitzelt, dass ich heute das entscheidende Tor mache, falls ich eingewechselt werde“, klärte Kunde später auf.

Die letzte Aktion des Verfolgerduells hatte für die Bissinger noch den im Aufstiegskampf so wichtigen Heimerfolg gebracht. In der Tabelle machte der Klub vom Bruchwald einen Platz gut, überholte den SSV Reutlingen – den Heimspielgegner in knapp zwei Wochen – und steht nun auf Rang vier. Die Gäste aus dem Schwarzwald, die zuvor sechsmal in Serie ungeschlagen geblieben waren, rutschten hingegen auf den achten Platz ab, haben allerdings noch die Nachholpartie gegen Reutlingen in der Hinterhand.

Auf dem Kunstrasen entwickelte sich eine Begegnung, die von wechselseitigem Respekt geprägt war. Beide Teams scheuten das Risiko und waren auf eine gute Absicherung bedacht. Die beste Chance in Hälfte eins hatte Villingen: Torjäger Benedikt Haibt tunnelte Schlussmann Moritz Welz, doch der Ball sprang an den Innenpfosten, und Tim Reich rettete zur Ecke (34.).

Nach der Pause spielten die heimischen Nullachter mit mehr Mumm. Ein Strafstoß bescherte ihnen in der 50. Minute die 1:0-Führung – Alexander Götz verlud Mendes Cavalcanti. Zuvor hatte Mauro Chiurazzi den Bissinger Yannick Toth im Sechzehner am Fuß erwischt. „Es ist sehr fraglich, ob du den pfeifen musst“, ereiferte sich Gästecoach Jago Maric über den Elfmeter. Vielleicht war’s ja eine Konzessionsentscheidung von Schiedsrichter Marcel Lalka, denn im ersten Durchgang war seine Pfeife bei einer ähnlichen Aktion – Dragan Ovuka hatte Götz beim Schuss behindert – stumm geblieben.

Ausgleich fällt nach Einwurf

Fast postwendend gelang dem Vizemeister das 1:1: Nach einem weiten Einwurf von Chiurazzi kam Tobias Weißhaar mit dem Rücken zum Tor stehend mit dem Hinterkopf an die Kugel, und diese flog unter der Latte (54.). Schon im Duell bei den Stuttgarter Kickers (1:1) hatte der FSV 08 ein ähnliches Tor kassiert. „Das darf einfach nicht passieren“, grantelte 08-Trainer Garcia, der obendrein mitansehen musste, wie der von Götz freigespielte Riccardo Gorgoglione kläglich verzog (56.).

Die ausgeglichene Partie kippte mit der Roten Karte für den bereits mit Gelb belasteten Chiurazzi. Er hatte Götz tief in der Bissinger Hälfte umgetreten, was Lalka als grobes Foul wertete (78.). In Überzahl schnürten die Bruchwald-Kicker den Gegner ein. Die eingewechselten Michael Deutsche und Kunde belebten die Offensive. Bereits Ersterer hatte bei einer Doppelchance das 2:1 auf dem Fuß – erst rettete der Torhüter, dann die vielbeinige Villinger Abwehr. Zudem verfehlten Deutsche mit einem Schuss und Pierre Williams per Kopf in der Endphase das Gästegehäuse.

Dann stach Joker Kunde und besorgte mit der allerletzten Aktion den Siegtreffer. „Als ich reinkam, war ich überglücklich, dass ich überhaupt wieder spielen darf und kann“, sagte der Matchwinner und strahlte: „Ein besseres Comeback kann man sich nicht vorstellen.“ Auch Coach Garcia ist froh, den Kapitän wieder an Bord zu haben: „Marius ist für unsere Truppe unverzichtbar – nicht nur fußballerisch, sondern auch vom Typ her. So einen brauchst du in der Mannschaft. Er kann für uns noch sehr wichtig werden.“