Hockey Rote Laterne bleibt bei BHTC-Frauen

Bietigheim-Bissingen / mei

Wieder gab es Veränderungen im Team, die es nicht möglich machen, eine konstante Linie in die Mannschaft zu bringen. Kim Reutter und Dana Haug aus der zweiten Mannschaft gaben ihr Debüt in der zweiten Bundesliga. Trotz der vielen Umstellungen spielte das Team von Can Yurtseven aber zunächst gut mit und war zu Beginn die überlegene Mannschaft. Am Ende unterlag man aber dem Freudenheimer HC mit 1:5.

Durch eine Ecke ging Feudenheim in der zehnten Minute in Führung. Die BHTC-Frauen ließen sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beirren und spielten mit gleichem Einsatz weiter. Bis zur Pause gab es Chancen auf beiden Seiten, die allerdings nichts Zählbares mehr einbrachten. So blieb es beim 0:1-Halbzeitstand.

Auch das dritte Viertel begannen die Gastgeberinnen druckvoll. Immer wieder befreiten sich die BHTC-Frauen gegen die Bundesliga-Reserve des Mannheimer HC. Wie aus dem Nichts erhöhte allerdings Roswitha Posset in der 35. Minute auf 2:0.

Trainer Yurtseven rechnete seiner Mannschaft hoch an, dass sie sich trotz des 0:2-Rückstandes nicht aus der Konzentration bringen ließ und immer wieder gefährlich vor dem Feudenheimer Tor auftauchte. In der 40. Minute gelang der Anschlusstreffer. Greta Meissner nutze einen Siebenmeter zum 1:2. Kurz darauf ergab sich sogar die Chance zum Ausgleich, doch eine Ecke landete am Pfosten.

Mit unheimlicher Präzision nutzten die Gäste aus Mannheim im letzten Viertel eine zweiminütige Überzahlsituation zur drei Toren. Pauline Himmler und die Doppeltorschützin Katharina Blink erhöhten auf 5:1. „Da waren wir unsortiert, aber Feudenheim hat es auch äußerst clever gemacht“, befand Yurtseven zum Dreifachschlag.

Michael Straub, der Sportliche Leiter des Bietigheimer HTC, bemerkte nach dem Spiel: „Wir laufen gerade durch eine Talsohle, aber das haben wir erwartet. Deswegen beunruhigt uns das nicht. Wir haben einen langfristigen Plan, den wir weitergehen, und da sind wir weiter auf einem guten Weg, auch wenn das nach außen und ergebnistechnisch schwer zu sehen ist.“

Bevor dieser Weg weiter beschritten werden kann, geht es für die BHTC-Frauen nach einer kurzen Pause erst einmal in die Halle. Dort kann sich das Team neu finden und die Stärken weiter ausbauen, ehe es im Frühjahr in der Rückrunde darum geht, die Rote Laterne abzugeben und den Klassenerhalt zu sichern.

Bietigheimer HTC: Hegen, Lindenberger, Schönamsgruber, Dina Fili, Rummel, Traxler, Reutter, Haug, Meissner, Jana Fili, Miro, Zeller, Senghaas, Strobel, Fuhrmann.