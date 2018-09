Fußball Rotationswelle bahnt sich an

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Nur drei Tage nach dem kräfteraubenden WFV-Pokal-Duell gegen den Drittligisten VfR Aalen (0:1) müssen die Fußballer des FSV 08 Bissingen an diesem Freitag (19 Uhr) erneut ran – diesmal im Oberliga-Heimspiel gegen den SV Spielberg. Die Kicker vom Bruchwald sind in einer ungewohnten Situation, denn zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge haben sie schon lange nicht mehr einstecken müssen. Gegen den Drittletzten aus Spielberg soll nun die Trendwende her. „Das Pokal-Aus war kein Beinbruch. Die Konzentration liegt klar auf der Liga“, betont der Bissinger Sportdirektor Oliver Dense. „Es geht für uns jetzt darum, die englische Woche aus dem Körper und dem Kopf zu schütteln und wieder mal ein Erfolgserlebnis zu feiern.“

Bei den Nullachtern bahnt sich eine weitere Rotationswelle an. Im Vergleich zum Oberliga-Gastspiel vor einer Woche beim FC 08 Villingen (1:3) hatte Trainer Alfonso Garcia am Mittwoch gegen Aalen gleich fünf Änderungen vorgenommen – und dabei auch die Kreativspieler Marius Kunde, Simon Lindner und Alexander Götz bis zur 53. Minute auf der Bank gelassen. Dafür durfte sich zum Beispiel Emmanuel Apler im linken Mittelfeld beweisen. Für den 21-jährigen Defensivmann, der seit seinem Wechsel im Januar an den Bruchwald bisher nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinauskam, war es der erste Saisoneinsatz im Bissinger Oberliga-Team. „Emmanuel ist selbstbewusst aufgetreten und hat seine Sache vor allem defensiv sehr ordentlich gemacht“, so Denses Urteil. Der Sportdirektor ist froh, dass das Aufgebot so viele Alternativen hergibt. Bis auf die Langzeitverletzten Michael Deutsche und Manuel Sanchez sind alle 08-Spieler fit. Dense: „Wir haben einen super ausgeglichenen Kader und wären ja blöd, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen würden.“

Der Gegner aus der Gemeinde Karlsbad reist mit seinem prominenten Neuzugang Edmond Kapllani an. Der frühere Torjäger und Bundesliga-Profi des Karlsruher SC und albanische Ex-Nationalspieler hat bisher allerdings sein Visier noch nicht richtig scharf gestellt: Bei sieben Einsätzen traf er bisher nur einmal – beim 2:1 gegen Friedrichstal, dem einzigen Saisonsieg der Nordbadener. Andererseits holte der SVS vor vier Wochen beim hoch eingeschätzten SGV Freiberg immerhin ein 1:1. „Wenn du in dieser Liga nicht 100 Prozent abrufst, gewinnst du kein Spiel“, sagt Dense und verweist auf das vergangene Wochenende. Da verlor der Mitfavorit Bahlinger SC beim Aufsteiger SV Linx 0:3 und damit auch Platz eins.