Eishockey Rossi erteilt seinem früheren Co-Trainer eine Lektion

Bietigheim / Jan Simecek

Man braucht schon ein gutes Gedächtnis, um sich an drei Niederlagen der Bietigheim Steelers in Folge zu erinnern. Was das Team von Trainer Hugo Boisvert am Sonntag speziell im ersten Drittel beim 3:8 gegen dessen alten Arbeitgeber Kassel Huskies ablieferte, war jedenfalls ganz, ganz schwach. Nach dem 0:4-Rückstand betrieb der Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) aber ab dem zweiten Drittel immerhin Schadensbegrenzung.

Horror-Gegentor durch die Beine

Bereits in der fünften Minute gab es ein Horror-Gegentor, das man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht: Bei einem Befreiungsschlag von Valentin Busch aus dem eigenen Drittel griff Schlussmann Sinisa Martinovic daneben, die Scheibe rutschte ihm durch die Hosenträger. „So ein Tor kann eine Mannschaft aus dem Konzept bringen, aber unserem erfahrenen Team darf das nicht passieren. Wir müssen trotzdem weiter unser Spiel spielen“, sagte Boisvert später.

Aber den Steelers passierte eben ganz genau das. Die neutrale Zone wurde nahezu komplett preisgegeben, in der Defensive war man auch zu oft nicht konsequent genug am Mann. Ein Beispiel das 0:4 (19.), bei dem die Hausherren zwar in Unterzahl waren, sich Jens Meilleur aber auch umringt von vier Bietigheimern mitten Im Slot einen Querschläger in aller Ruhe aus der Luft pflücken und zurechtlegen, dann sich noch drehen und schließlich einschießen durfte. Alles völlig unbedrängt. Dazwischen war der Meister in zwei klassische Konter gelaufen. Lediglich offensiv waren die Steelers einigermaßen konsequent, hatten aber bei zwei Pfostenschüssen auch nicht das nötige Puckglück.

Martinovic hat früh Feierabend

Für Martinovic war nach 20 Minuten der Arbeitstag bereits beendet, und Ilya Sharipov führte sich dann so ein, wie man es sich wünscht, um der Mannschaft wieder mehr Sicherheit zu geben. In der 22. Minute pflückte er einen Alleingang von Kassels Topscorer Richie Mueller aus dem von ihm aus gesehen linken Winkel. In der Folge hatten die Gastgeber trotz einer fast zwei Minuten währenden doppelten Unterzahl ein Plus an Chancen. Aber immer wieder fehlte die Präzision oder auch nur ein Quäntchen Glück. Dass dann ausgerechnet der jungen Reihe mit Max Lukes, Yannick Wenzel und Alexander Preibisch der Ehrentreffer gelang, war symptomatisch. Lukes und Wenzel hatten sich in der Ecke gut durchgebissen, Wenzel legte auf dem Weg hinters Tor für Preibisch auf, der mit einer Direktabnahme dem starken Melichercik keine Chance ließ (33.).

Doch je länger das Drittel dauerte, desto nachlässiger wurde man wieder hinten. Ein einfacher Pass von Matthew Neal blind durch die eigenen Beine hebelte beim 1:5 (37.) die gesamte Abwehr aus. Das 1:6 (40.) war ein Schlagschuss im Powerplay. Aber trotz des noch höheren Rückstands gaben die Steelers auch im Schlussdrittel nicht auf. Matt McKnight hatte in der 44. Minute Melichercik bereits ausgespielt, als der doch noch irgendwie den Schoner in den Weg schieben konnte. Sekunden später verkürzte dann aber doch Bastian Steingroß per Schlagschuss, der noch den Innenpfosten küsste. Es wären weitere Ergebniskorrekturen möglich gewesen, doch in der 49. Minute schoss Willie Corrin im Powerplay den bereits liegenden Torhüter an. Dann patzte ein einziges Mal Sharipov, ließ einen Schlagschuss nach vorne prallen. Tyler Gron staubte zum 2:7 (55.) ab. In doppelter Überzahl gelang Shawn Weller, dem ansonsten ohne seinen verletzten Nebenmann Tyler McNeely nicht viel gelang, das 3:7 (58.). 56 Sekunden später stellten die Huskies aber den alten Fünf-Tore-Abstand wieder her, als sich die Steelers zum wiederholten Mal auskontern ließen.

Das Positive an diesem Abend war aber, dass die Fans der Mannschaft diese Vorstellung nicht krumm nahmen und sie bis zur letzten Sekunde anfeuerten. Und auf der Pressekonferenz umarmte ein breit grinsender Rico Rossi seinen ehemaligen Co-Trainer Boisvert und flüsterte ihm wohl ein paar tröstende Worte ins Ohr. Der Lehrmeister hatte seinem Lehrling eine ordentliche Lehrstunde verpasst.