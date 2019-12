In der Oberliga Württemberg mussten die Ringer des RSV Benningen am letzten Kampftag eine Niederlage hinnehmen. Beim Vizemeister SG Weilimdorf unterlag die RSV-Riege nach spannenden Kämpfen mit 7:21 und beendet die Saison mit 14:18 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Zum Auftakt fielen die Punkte im Limit bis 57 Kilogramm kampflos an die Gastgeber. Gegen den 40 Kilogramm schwereren Maximilian Hubl geriet Maciej Balawender (130 kg/Freistil) zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis und siegte souverän mit 10:0. Gegen den ungarischen Auswahl-Ringer Richard Racz zeigte Stoyko Rusev (61 kg/Freistil) eine starke Leistung und gab beim knappen 1:4 am Ende nur zwei Mannschaftspunkte ab. Achtbar aus der Affäre zog sich auch Fabio Sax (98 kg/griechisch-römisch), der gegen Kim Werkle nicht aufsteckte und beim 0:10 eine Vier-Punkte-Wertung für die Gastgeber verhinderte.

Nichts anbrennen ließ Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch), der gegen den talentierten Florian Bohn bereits mit 8:0 führte, als er den Kampf in der zweiten Minute vorzeitig mit einem Schultersieg beendete. Zur Pause lagen die RSV-Ringer knapp mit 7:9 im Hintertreffen.

Gegen Lucas Lazogianis, in diesem Jahr Fünfter bei den Junioren-Weltmeisterschaften im griechisch-römischen Stil, kämpfte Marcel Flick (86 kg/Freistil) verbissen, unterlag aber nach sechs Minuten mit 1:5. Nicht den besten Tag hatte Patryk Goluchowski (71 kg/Freistil) erwischt, der in der fünften Minute eine Schulterniederlage hinnehmen musste. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Krzystof Banczyk (80 kg/griechisch-römisch) und Alexander Zentgraf. Am Ende musste sich Banczyk trotz starker Leistung knapp mit 4:5 geschlagen geben. Gegen Alexej Nagorniy verletzte sich RSV-Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) gleich bei der ersten Aktion und musste den Kampf aufgeben.

Einen Spitzenkampf sahen die zahlreichen Zuschauer im Duell zwischen dem ungeschlagenen Spitzenringer Csaba Vida und Patryk Olenczyn (75 kg/Freistil). Der Ungar in Weilimdorfer Diensten ging schnell mit 10:0 in Führung, und alles deutete auf ein vorzeitiges Kampfende hin. Olenczyn steckte aber nicht auf und unterlag nach sechs aktionsreichen Minuten nur knapp mit 18:19.

Freude herrscht bei den RSV-Verantwortlichen über die Zusage von Gucik, der auch im nächsten Jahr wieder für Benningen auf die Matte gehen wird. Mit einer Bilanz von 46:2 Punkten war der sympathische Pole bester Punktesammler der Benninger Oberliga-Riege.