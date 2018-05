Basketball Riesen spielen gegen Berlin um das Finale

Ludwigsburg / bz

In bis zu fünf Spielen kämpfen die MHP Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin um den Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Los geht die Halbfinal-Serie am Montag um 18 Uhr in Berlin. In Spiel zwei haben die Ludwigsburger am 24. Mai um 20 Uhr in der MHP-Arena Heimrecht, weiter geht es dann am 27. Mai in Berlin (18. Uhr). Weitere mögliche Spieltermine sind am 29. Mai in Ludwigsburg und am 31. Mai in Berlin. Im anderen Halbfinale treffen der FC Bayern München und die Brose Baskets Bamberg aufeinander.

Während sich die Ludwigsburger im Viertelfinale gegen Medi Bayreuth in drei Spielen durchgesetzt haben, mussten die Berliner Albatrosse, die die Hauptrunde mit sechs Punkten Vorsprung auf die Riesen auf Tabellenplatz zwei abgeschlossen haben, über fünf Spiele gehen, um sich gegen Oldenburg durchzusetzen.

„Wir hatten zwei knappe Spiele in Berlin. Jetzt wollen wir am Pfingstmontag dort gewinnen. Berlin ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen Schützen. Mit ihrer Spielweise und den konstant vielen Floppings üben sie über die gesamte Spielzeit viel Druck auf die Schiedsrichter aus“, meint Riesen-Trainer John Patrick zum Gegner. Sein Star Thomas Walkup gibt sich optimistisch: „Wir haben bisher drei Spiele gegen sie verloren. Aber wir wissen was wir zu tun haben, um sie zu schlagen. Jetzt müssen wir das aber auch auf dem Feld zeigen.“