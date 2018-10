Basketball Riesen sind international noch nicht konkurrenzfähig

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge haben die erfolgsverwöhnten MHP Riesen Ludwigsburg schon lange nicht mehr kassiert. Am Mittwochabend baute die neu formierte Mannschaft aus der Barockstadt ihre Negativserie aus. Das 77:96 zu Hause gegen den italienischen Topklub Sidigas Avellino war zugleich die zweite Pleite in der Champions-League- Gruppe A nach dem 76:89 bei Banvit BK in der Türkei. In der Vorsaison hatten die Riesen noch beim Final Four in Athen mitgemischt. Nun zweifeln die ersten Pessimisten im Fan-Lager bereits daran, dass das Team diesmal die Gruppenphase übersteht.

„Wir waren nicht bereit. Wir wussen vorher, dass wir mit Avellino nicht auf dem gleichen Talent-Level sind. Wenn wir dann auch noch Disziplin und Herz vermissen lassen, haben wir keine Chance“, sagte Trainer John Patrick. Am Samstag (20.30 Uhr) geht es für seine Schützlinge in der Bundesliga weiter – mit einer Heimpartie gegen Oldenburg. Es wird das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen.

Der Gegner hatte es allerdings auch in sich. Avellino wirkte deutlich gefestigter und eingespielter als der Bundesligist und profitierte von der individuellen Klasse der Basketball-Virtuosen Keifer Sykes, Matt Costello und Norris Cole. Letzterer war in seiner Karriere immerhin mit Miami Heat zweimal NBA-Champion.

Zu Beginn knüpften die Riesen vor den 2106 Zuschauern an ihren starken Auftritt vom Montag bei der knappen Niederlage in Bamberg an. In der ausgeglichenen Anfangsphase wechselte die Führung achtmal zwischen beiden Teams hin und her. Letztmals lag Ludwigsburg in der sechsten Minute vorne – mit 11:10.

Sykes und Costello punkten

Doch dann spielte Sidigas, das schon das erste Gruppenduell in Russland bei Nizhny Novgorodmit 100:93 gewonnen hatte, seine Klasse aus. Vor allem Sykes und Costello punkteten nach Belieben. Bis zur 16. Minute warf Avellino eine 40:20-Führung heraus. Symptomatisch für die dürftige Offensivleistung der Gastgeber in Hälfte eins war die Erfolgsquote von Neuzugang Konstantin Klein – seine drei Würfe verfehlten alle das Ziel. Mangelnder Einsatz war den Riesen freilich nicht anzukreiden. Sie kämpften sich zurück in die Partie und auf bis zu elf Zähler heran. Der Tabellenvierte der italienischen Serie A war aber zu gewieft, um sich in die Bredouille zu bringen.

Das galt auch für die zweite Hälfte. Auf zehn (42:52) und zwölf (65:77) Punkte kamen die Mannen in Gelb noch heran. Speziell Kelan Martin, Ludwigsburgs Bester, legte jetzt eine Schippe drauf und avancierte mit 17 Zählern zum Ludwigsburger Topscorer. Mehr Punkte sammelten auf der Gegenseite nur die herausragenden Sykes (26) und Costello (21). Gegen die Offensivpower von Avellino war allerdings kein Kraut gewachsen. Allzu oft blieb den Riesen nur die Rolle als staunender Beo­bachter. Am Ende nahmen die Gäste einen auch in der Höhe verdienten 96:77-Sieg mit nach Süditalien. Dagegen mussten die Riesen erstmals in dieser Saison ihre MHP-Arena als Verlierer verlassen. Denn die drei Niederlagen zuvor in Göttingen (Pokal), Bandirma (Champions League) und Bamberg (Bundesliga) kamen alle auswärts zustande.